https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027300511.html

Спецоперация, 4 июля: ВС России нанесли удар по военным объектам в Киеве

Спецоперация, 4 июля: ВС России нанесли удар по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025

Спецоперация, 4 июля: ВС России нанесли удар по военным объектам в Киеве

Российские Вооруженные силы в ночь на 4 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:15:00+03:00

2025-07-04T20:15:00+03:00

2025-07-04T20:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ночь на 4 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками в ответ на террористические акты киевского режима, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу. Удар был нанесен по предприятиям, разрабатывающим и производящим беспилотники, FPV-дроны и другие роботизированные комплексы, аппаратуру военного назначения в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. В период с 28 июня по 3 июля были нанесены массированный и пять групповых ударов, добавили в МО РФ. Поражены объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотниками, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации. Накануне, как следует из сводки, был освобожден населенный пункт Предтечино в ДНР. Всего же за неделю освобождены Меловое в Харьковской области, Новоукраинка, Разино и Червоная Зирка в ДНР. Российские группировки нанесли украинским формированиям поражение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение. ВСУ за неделю потеряли более 9,1 тысячи военнослужащих. Кроме того, они лишились 10 танков, 55 боевых бронированных машин, 100 орудий полевой артиллерии, 72 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, 62 станций радиоэлектронной борьбы. За неделю средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотника самолетного типа. Ждал почти год Минобороны РФ в пятницу сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории еще одной группы российских военнослужащих. Они вернулись в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Сначала российских военнослужащих перевезли на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставили в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Один из возвращенных российских военнослужащих признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти год. Многие из вернувшихся поблагодарили Бога, президента РФ Владимира Путина и Минобороны. Кроме того, как рассказал РИА Новости источник, в рамках обмена в Россию были возвращены два жителя Курской области. Также, по словам источника, был проведен очередной этап санитарных обменов ранеными. Дипломатическое урегулирование пока невозможно Путин в ходе прошедшего накануне телефонного разговора напомнил президенту США Дональду Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что урегулирование на Украине политико-дипломатическими методами пока не представляется возможным, Россия продолжает спецоперацию. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что число гражданских лиц, пострадавших от действий ВСУ с февраля 2022 года, превысило 22,5 тысячи, и каждый третий из них погиб. Кроме того, ВСУ, по его словам, с начала 2025 года выпустили почти 49 тысяч снарядов по гражданским объектам РФ. ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, четыре человека пострадали, четверо погибли. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, удар был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Не смог достичь прогресса Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Также Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов. Песков, комментируя слова Трампа, заявил, что Москва внимательно относится ко всем его заявлениям. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Они собираются переговорить с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины. Китай поддерживает скорейшее политическое урегулирование украинского кризиса дипломатическими усилиями и готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении совместно с международным сообществом, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Очень важный" разговор Трамп и Зеленский провели в пятницу по телефону "очень важный" разговор, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Британская газета Financial Times накануне со ссылкой на источники сообщала, что Трамп и Зеленский в ходе разговора обсудят приостановку помощи Украине со стороны Вашингтона. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинение бывшему временно исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов минобороны в хищении 47,9 миллиона долларов. Местное издание "Зеркало недели" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего украинского министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, сообщил в своем Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин. Старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка" рассказал РИА Новости, что во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка в Сумской области был уничтожен подполковник ВСУ. Украинские волонтеры используют деньги, собранные у населения под предлогом помощи боевым подразделениям ВСУ в Сумской области, на дорогостоящие нужды тыловиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027296180.html

https://ria.ru/20250704/komandir-2027277065.html

https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027224739.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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