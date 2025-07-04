https://ria.ru/20250704/sol-2027115474.html
ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России
ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России - РИА Новости, 04.07.2025
ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль" из-за уклонения от заключения договоров на... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:39:00+03:00
2025-07-04T10:39:00+03:00
2025-07-04T10:39:00+03:00
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль" из-за уклонения от заключения договоров на поставку товара, сообщили в ведомстве. "ФАС России выдала предупреждение ООО "Руссоль" о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли", - говорится в сообщении. Служба установила, что в 2024 году организация занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. Так, "Руссоль" отказалась поставить товар компаниям "Сольторг" и "Главснаб" при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил "Сольторг" о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие. "Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции", - добавили в антимонопольном ведомстве. В ФАС указали, что компания должна разработать торговую политику. Документ должен содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к социально значимому товару. Кроме того, в торговой политике должны быть закреплены принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен. Реализация требований будет способствовать снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на рынке пищевой соли, в том числе в части установления монопольно высоких цен, заверили в ФАС.
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026594348.html
https://ria.ru/20250627/wildberries-2025735882.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России
ФАС предупредила "Руссоль" из-за уклонения от заключения договоров на поставку
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль" из-за уклонения от заключения договоров на поставку товара, сообщили в ведомстве.
"ФАС России
выдала предупреждение ООО "Руссоль" о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли", - говорится в сообщении.
Служба установила, что в 2024 году организация занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли.
Так, "Руссоль" отказалась поставить товар компаниям "Сольторг" и "Главснаб" при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил "Сольторг" о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие.
"Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции", - добавили в антимонопольном ведомстве.
В ФАС указали, что компания должна разработать торговую политику. Документ должен содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к социально значимому товару. Кроме того, в торговой политике должны быть закреплены принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен.
Реализация требований будет способствовать снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на рынке пищевой соли, в том числе в части установления монопольно высоких цен, заверили в ФАС.