https://ria.ru/20250704/sk-2027123476.html

СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом

СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом - РИА Новости, 04.07.2025

СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом

Атака украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в курском селе Белица, в результате которой пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:07:00+03:00

2025-07-04T11:07:00+03:00

2025-07-04T11:07:00+03:00

происшествия

россия

курская область

беловский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в курском селе Белица, в результате которой пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным следствия, 1 июля украинские военнослужащие, используя БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате осколочные ранения получил мужчина, также повреждено его транспортное средство. "В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военными следователями назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью мужчины и размера ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям в Курской области.

https://ria.ru/20250704/azov-2027123130.html

россия

курская область

беловский район

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происшествия, россия, курская область, беловский район, следственный комитет россии (ск рф)