Рейтинг@Mail.ru
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sk-2027123476.html
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом - РИА Новости, 04.07.2025
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом
Атака украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в курском селе Белица, в результате которой пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:07:00+03:00
2025-07-04T11:07:00+03:00
происшествия
россия
курская область
беловский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в курском селе Белица, в результате которой пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным следствия, 1 июля украинские военнослужащие, используя БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате осколочные ранения получил мужчина, также повреждено его транспортное средство. "В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военными следователями назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью мужчины и размера ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям в Курской области.
https://ria.ru/20250704/azov-2027123130.html
россия
курская область
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, беловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Беловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом

СК назвал терактом атаку БПЛА ВСУ по гражданскому авто в курском селе Белица

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в курском селе Белица, в результате которой пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным следствия, 1 июля украинские военнослужащие, используя БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате осколочные ранения получил мужчина, также повреждено его транспортное средство.
"В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военными следователями назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью мужчины и размера ущерба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям в Курской области.
Место падения БПЛА в Азове - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Азове начала работу комиссия по определению ущерба после атаки БПЛА
Вчера, 11:03
 
ПроисшествияРоссияКурская областьБеловский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала