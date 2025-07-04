https://ria.ru/20250704/sk-2027123476.html
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом - РИА Новости, 04.07.2025
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом
Атака украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в курском селе Белица, в результате которой пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:07:00+03:00
2025-07-04T11:07:00+03:00
2025-07-04T11:07:00+03:00
происшествия
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курская область
беловский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в курском селе Белица, в результате которой пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным следствия, 1 июля украинские военнослужащие, используя БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате осколочные ранения получил мужчина, также повреждено его транспортное средство. "В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военными следователями назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью мужчины и размера ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям в Курской области.
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курская область
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происшествия, россия, курская область, беловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Беловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал атаку БПЛА на автомобиль в Курской области терактом
СК назвал терактом атаку БПЛА ВСУ по гражданскому авто в курском селе Белица