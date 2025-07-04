Надругавшиеся над мальчиком в красноярском лагере подростки находятся дома
СК: надругавшиеся над мальчиком в красноярском лагере подростки находятся дома
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Трое подростков, дважды совершившие надругательство над 10-летним ребенком в спортлагере "Сосновый бор" в Красноярском крае, пока находятся дома, вопрос о помещении в Центр для несовершеннолетних решится после завершения уголовного дела, сообщили журналистам в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Региональный главк СК РФ во вторник сообщил, что трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над 10-летним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Было возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" уволили после инцидента, отмечали в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.
Позже краевая прокуратура сообщила, что пострадавший мальчик после первого случая надругательства рассказал всё сотруднику лагеря, однако тот не принял никаких мер - и ситуация повторилась. По материалам прокуратуры органы следствия возбудили уголовное дело о халатности. В пятницу региональный главк СК РФ сообщил о задержании воспитателя. "Вопрос о помещении детей в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю будет решен после завершения расследования уголовного дела. Мы направляем материалы в органы опеки, а они уже выходят в суд с исковым заявлением о помещении детей в Центр", - говорится в сообщении.
В региональном главке СК РФ уточнили РИА Новости, что дети сейчас находятся дома. Сам лагерь продолжает работу, сейчас туда заехала новая смена.