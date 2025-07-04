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Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025
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18:34 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/siluanov-2027272086.html
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС
Дискуссии по инвестплатформе БРИКС есть, но Россия уверена, что в объединении воспримут этот инструмент как источник развития, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:34:00+03:00
2025-07-04T18:34:00+03:00
экономика
технологии
россия
юг
антон силуанов
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Дискуссии по инвестплатформе БРИКС есть, но Россия уверена, что в объединении воспримут этот инструмент как источник развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Одной из новаций, которую Российская Федерация инициировала в прошлом году, является создание инвестиционной платформы стран-членов БРИКС и глобального Юга. Речь идет о новом инструменте, основанном на цифровых возможностях, цифровых технологиях, которые бы создали дополнительный источник для инвестиций в инфраструктуру наших стран. Есть пока дискуссии с целым рядом партнеров, но мы обсуждаем, двигаемся в рамках этого механизма и уверен, что наши коллеги, партнеры по БРИКС, воспримут этот инструмент как новый источник для инфраструктурного развития", - сказал Силуанов журналистам.
https://ria.ru/20250704/siluanov-2027263224.html
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экономика, технологии, россия, юг, антон силуанов, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Юг, Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС

Силуанов: РФ уверена, что БРИКС воспримут инвестплатформу как источник развития

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Дискуссии по инвестплатформе БРИКС есть, но Россия уверена, что в объединении воспримут этот инструмент как источник развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«
"Одной из новаций, которую Российская Федерация инициировала в прошлом году, является создание инвестиционной платформы стран-членов БРИКС и глобального Юга. Речь идет о новом инструменте, основанном на цифровых возможностях, цифровых технологиях, которые бы создали дополнительный источник для инвестиций в инфраструктуру наших стран. Есть пока дискуссии с целым рядом партнеров, но мы обсуждаем, двигаемся в рамках этого механизма и уверен, что наши коллеги, партнеры по БРИКС, воспримут этот инструмент как новый источник для инфраструктурного развития", - сказал Силуанов журналистам.
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