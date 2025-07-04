https://ria.ru/20250704/siluanov-2027272086.html

Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС

Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025

Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС

Дискуссии по инвестплатформе БРИКС есть, но Россия уверена, что в объединении воспримут этот инструмент как источник развития, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:34:00+03:00

2025-07-04T18:34:00+03:00

2025-07-04T18:34:00+03:00

экономика

технологии

россия

юг

антон силуанов

брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Дискуссии по инвестплатформе БРИКС есть, но Россия уверена, что в объединении воспримут этот инструмент как источник развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Одной из новаций, которую Российская Федерация инициировала в прошлом году, является создание инвестиционной платформы стран-членов БРИКС и глобального Юга. Речь идет о новом инструменте, основанном на цифровых возможностях, цифровых технологиях, которые бы создали дополнительный источник для инвестиций в инфраструктуру наших стран. Есть пока дискуссии с целым рядом партнеров, но мы обсуждаем, двигаемся в рамках этого механизма и уверен, что наши коллеги, партнеры по БРИКС, воспримут этот инструмент как новый источник для инфраструктурного развития", - сказал Силуанов журналистам.

https://ria.ru/20250704/siluanov-2027263224.html

россия

юг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, юг, антон силуанов, брикс