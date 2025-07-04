https://ria.ru/20250704/siluanov-2027272086.html
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС - РИА Новости, 04.07.2025
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС
Дискуссии по инвестплатформе БРИКС есть, но Россия уверена, что в объединении воспримут этот инструмент как источник развития, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:34:00+03:00
2025-07-04T18:34:00+03:00
2025-07-04T18:34:00+03:00
экономика
технологии
россия
юг
антон силуанов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6111e38b9f0fa032c50045b7de5d2e4d.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Дискуссии по инвестплатформе БРИКС есть, но Россия уверена, что в объединении воспримут этот инструмент как источник развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Одной из новаций, которую Российская Федерация инициировала в прошлом году, является создание инвестиционной платформы стран-членов БРИКС и глобального Юга. Речь идет о новом инструменте, основанном на цифровых возможностях, цифровых технологиях, которые бы создали дополнительный источник для инвестиций в инфраструктуру наших стран. Есть пока дискуссии с целым рядом партнеров, но мы обсуждаем, двигаемся в рамках этого механизма и уверен, что наши коллеги, партнеры по БРИКС, воспримут этот инструмент как новый источник для инфраструктурного развития", - сказал Силуанов журналистам.
https://ria.ru/20250704/siluanov-2027263224.html
россия
юг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_673aa2524f9023a2835998ddba2e5540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, юг, антон силуанов, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Юг, Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС
Силуанов: РФ уверена, что БРИКС воспримут инвестплатформу как источник развития