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Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 04.07.2025
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15:56 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/shtraf-2027222253.html
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 04.07.2025
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей москвича, демонстрировавшего нацистскую символику в отделе полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:56:00+03:00
2025-07-04T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей москвича, демонстрировавшего нацистскую символику в отделе полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Ковтун Кирилл Павлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей", - сказали в суде. По данным суда, обвиняемый, находясь в помещении дежурной части ОМВД России по Бескудниковскому району Москвы, допустил публичное демонстрирование нацистской символики, демонстрирование которой запрещено федеральным законом.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Суд оштрафовал москвича за демонстрацию нацистской символики в отделе полиции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей москвича, демонстрировавшего нацистскую символику в отделе полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением суда Ковтун Кирилл Павлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей", - сказали в суде.
По данным суда, обвиняемый, находясь в помещении дежурной части ОМВД России по Бескудниковскому району Москвы, допустил публичное демонстрирование нацистской символики, демонстрирование которой запрещено федеральным законом.
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