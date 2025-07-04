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Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 04.07.2025
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей москвича, демонстрировавшего нацистскую символику в отделе полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:56:00+03:00
2025-07-04T15:56:00+03:00
2025-07-04T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей москвича, демонстрировавшего нацистскую символику в отделе полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Ковтун Кирилл Павлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей", - сказали в суде. По данным суда, обвиняемый, находясь в помещении дежурной части ОМВД России по Бескудниковскому району Москвы, допустил публичное демонстрирование нацистской символики, демонстрирование которой запрещено федеральным законом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Суд оштрафовал москвича за демонстрацию нацистской символики в отделе полиции