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Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 04.07.2025

Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей москвича, демонстрировавшего нацистскую символику в отделе полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:56:00+03:00

2025-07-04T15:56:00+03:00

2025-07-04T15:56:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей москвича, демонстрировавшего нацистскую символику в отделе полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Ковтун Кирилл Павлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей", - сказали в суде. По данным суда, обвиняемый, находясь в помещении дежурной части ОМВД России по Бескудниковскому району Москвы, допустил публичное демонстрирование нацистской символики, демонстрирование которой запрещено федеральным законом.

https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия