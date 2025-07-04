https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html

Шор: социальный взрыв из-за дела Гуцул может снести власти Молдавии

Шор: социальный взрыв из-за дела Гуцул может снести власти Молдавии - РИА Новости, 04.07.2025

Шор: социальный взрыв из-за дела Гуцул может снести власти Молдавии

Жители Молдавии возмущены судебным процессом над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, это может привести к массовым протестам против президента Майи Санду и партии... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:24:00+03:00

2025-07-04T08:24:00+03:00

2025-07-04T08:24:00+03:00

молдавия

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КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Жители Молдавии возмущены судебным процессом над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, это может привести к массовым протестам против президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), утверждает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока "Победа" Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет. "Санду - ПДС не могут ни оправдать Евгению и Светлану, что будет крахом всей этой лживой системы, ни осудить, потому что народ видит правду. Люди выходят на улицы, пишут обращения, требуют справедливости. Народных протестов брюссельские подстилки боятся до смерти. Они прекрасно понимают: социальный взрыв может снести их с нагретых кресел", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик отметил, что Гуцул и Попан сегодня в Молдавии стали символами борьбы. "Дело Евгении Гуцул и Светланы Попан разваливается на глазах - нет доказательств, нет состава преступления, есть только позорная политическая заказуха", - подытожил Шор. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026572114.html

https://ria.ru/20250701/gutsul-2026527008.html

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