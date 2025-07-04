https://ria.ru/20250704/shkoly-2027253055.html
В Госдуме предложили запретить продавать в школах газировку и чипсы
В Госдуме предложили запретить продавать в школах газировку и чипсы - РИА Новости, 04.07.2025
В Госдуме предложили запретить продавать в школах газировку и чипсы
Госдума предложила Минпросвещения России установить возможность запрета продажи газировки, чипсов и сладостей с трансжирами в школьных буфетах и автоматах,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:40:00+03:00
2025-07-04T17:40:00+03:00
2025-07-04T18:21:00+03:00
общество
госдума рф
россия
дмитрий чернышенко
михаил мурашко
александр бугаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума предложила Минпросвещения России установить возможность запрета продажи газировки, чипсов и сладостей с трансжирами в школьных буфетах и автоматах, следует из документа, размещенного в думской электронной базе. Комитет Госдумы по охране здоровья внес в Думу проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 11 июня в Госдуме. Тема правчаса - "Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта". Перед депутатами выступили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр спорта Михаил Дегтярев и зампредседателя Счетной палаты РФ Галина Изотова."Министерству просвещения Российской Федерации: установить возможность запрета продажи вредных продуктов (газированной воды, чипсов, сладостей с трансжирами) в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250425/shkola-2013302102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, дмитрий чернышенко, михаил мурашко, александр бугаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Госдума РФ, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мурашко, Александр Бугаев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме предложили запретить продавать в школах газировку и чипсы
В ГД предложили Минпросвещения запретить продажи газировки и чипсов в школах