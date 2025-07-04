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Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание - РИА Новости, 04.07.2025
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13:42 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sheremetevo-2027166773.html
Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание
Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание - РИА Новости, 04.07.2025
Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание
Мальчик, пострадавший в аэропорту "Шереметьево", перешел на самостоятельное питание, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:42:00+03:00
2025-07-04T13:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
рошаль
ксения мишонова
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в аэропорту "Шереметьево", перешел на самостоятельное питание, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень наш совсем молодец. Перешел на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре", - написала Мишонова в своем Telegram-канале. Омбудсмен рассказала, что родители Яздана благодарят врачей за спасение малыша. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
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московская область (подмосковье)
россия
рошаль
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, рошаль, ксения мишонова, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Рошаль, Ксения Мишонова, Шереметьево (аэропорт)
Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание

Мишонова: пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание

© Фото : Ксения Мишонова, подмосковный детский омбудсменРебенок, которого мужчина в "Шереметьево" сильно бросил о пол, в больнице
Ребенок, которого мужчина в Шереметьево сильно бросил о пол, в больнице - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Ксения Мишонова, подмосковный детский омбудсмен
Ребенок, которого мужчина в "Шереметьево" сильно бросил о пол, в больнице
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в аэропорту "Шереметьево", перешел на самостоятельное питание, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень наш совсем молодец. Перешел на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен рассказала, что родители Яздана благодарят врачей за спасение малыша.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияРошальКсения МишоноваШереметьево (аэропорт)
 
 
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