https://ria.ru/20250704/sheremetevo-2027166773.html

Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание

Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание - РИА Новости, 04.07.2025

Пострадавший в Шереметьево мальчик перешел на самостоятельное питание

Мальчик, пострадавший в аэропорту "Шереметьево", перешел на самостоятельное питание, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:42:00+03:00

2025-07-04T13:42:00+03:00

2025-07-04T13:42:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

рошаль

ксения мишонова

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчик, пострадавший в аэропорту "Шереметьево", перешел на самостоятельное питание, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень наш совсем молодец. Перешел на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре", - написала Мишонова в своем Telegram-канале. Омбудсмен рассказала, что родители Яздана благодарят врачей за спасение малыша. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250628/malchik-2026010842.html

московская область (подмосковье)

россия

рошаль

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, рошаль, ксения мишонова, шереметьево (аэропорт)