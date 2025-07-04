https://ria.ru/20250704/shebekino-2027274894.html

Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино

Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино - РИА Новости, 04.07.2025

Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино

Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:43:00+03:00

2025-07-04T18:43:00+03:00

2025-07-04T19:25:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

шебекино

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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предоставленной информации, пострадали два человека. Одного мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке врачей, состояние стабильно тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение продолжит в амбулаторных условиях", — написал он в Telegram-канале.Из-за детонации на территории предприятия начался пожар, его ликвидацией занимаются сотрудники МЧС, добавил Гладков. Белгород, "Белоблводоканал" и Белгородский район выделили транспорт для дополнительного подвоза воды к месту происшествия, отметил губернатор.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

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вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино