Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие в Шебекино
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"По предоставленной информации, пострадали два человека. Одного мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке врачей, состояние стабильно тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение продолжит в амбулаторных условиях", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
Белгород, "Белоблводоканал" и Белгородский район выделили транспорт для дополнительного подвоза воды к месту происшествия, отметил губернатор.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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