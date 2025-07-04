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Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино - РИА Новости, 04.07.2025
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18:43 04.07.2025 (обновлено: 19:25 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/shebekino-2027274894.html
Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино - РИА Новости, 04.07.2025
Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино
Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:43:00+03:00
2025-07-04T19:25:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
шебекино
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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предоставленной информации, пострадали два человека. Одного мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке врачей, состояние стабильно тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение продолжит в амбулаторных условиях", — написал он в Telegram-канале.Из-за детонации на территории предприятия начался пожар, его ликвидацией занимаются сотрудники МЧС, добавил Гладков. Белгород, "Белоблводоканал" и Белгородский район выделили транспорт для дополнительного подвоза воды к месту происшествия, отметил губернатор.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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белгородская область
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вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в Шебекино

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие в Шебекино

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
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БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"По предоставленной информации, пострадали два человека. Одного мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке врачей, состояние стабильно тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение продолжит в амбулаторных условиях", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после атаки БПЛА ВСУ в Шебекино
Из-за детонации на территории предприятия начался пожар, его ликвидацией занимаются сотрудники МЧС, добавил Гладков.
Белгород, "Белоблводоканал" и Белгородский район выделили транспорт для дополнительного подвоза воды к месту происшествия, отметил губернатор.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Вооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьШебекино
 
 
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