https://ria.ru/20250704/serbija-2027238104.html

Около трех с половиной тысяч протестующих блокировали дороги в Сербии

Около трех с половиной тысяч протестующих блокировали дороги в Сербии - РИА Новости, 04.07.2025

Около трех с половиной тысяч протестующих блокировали дороги в Сербии

Всего немногим более 3,6 тысячи протестующих студентов и сторонников оппозиции в пятницу утром блокировали движение на дорогах Сербии с населением почти 7... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:58:00+03:00

2025-07-04T16:58:00+03:00

2025-07-04T21:42:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Всего немногим более 3,6 тысячи протестующих студентов и сторонников оппозиции в пятницу утром блокировали движение на дорогах Сербии с населением почти 7 миллионов человек, заявил глава правящей Сербской прогрессивной партии, экс-премьер и советник президента по региональным вопросам Милош Вучевич. Протестующие в Сербии студенты и сторонники устроили утром в пятницу перекрытие трасс в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах. Накануне они призвали граждан, байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов к "тотальной блокаде" с утра пятницы. Президент Сербии Александр Вучич призвало их отказаться от блокирования Белграда и предупредил, что власти вынуждены будут реагировать.. "Утром во всей Сербии в издевательствах над гражданами участвовал всего 3 681 человек. Они лишали других права на передвижение, нападали на них физически, разбегались с невероятной скоростью. Когда нападают на полицию, они нападают на Сербию, полиция защищает мир и общественный порядок, это их долг, они принесли присягу, им за это платят граждане Сербии", - цитирует Вучевича издание "Вечерне новости". Он добавил, что нельзя добиться проведения досрочных парламентских выборов, заблокировав "50 перекрестков сотней мусорных баков". Как убедился корреспондент РИА Новости, в крупнейшем районе Нови-Београд (Новый Белград) и центре Белграда днём в пятницу движение было восстановлено. Мусорные баки убраны с проезжей части. Следующие акции протеста анонсированы в пятницу в соцсетях от 17.00 (18.00 мск). МВД пока не выступило с сообщением о задержаниях. Накануне ведомство предупредило протестующих о последствиях анонсированного полного блокирования движения в Белграде с раннего утра пятницы, административной и уголовной ответственности. Полиция Сербии в среду на несанкционированных акциях задержала 79 человек, от нападений демонстрантов пострадали 4 полицейских, инциденты произошли в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре, Нише. Высшая белградская прокуратура заявила в четверг о возбуждении уголовного дела из-за угроз смертью полиции на странице в соцсети Х "Факультет драматического искусства в блокаде", где отмечено на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом. Надзорный орган подчеркнул, что нападения на сотрудников полиции не будут проходить безнаказанно. Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".

https://ria.ru/20250704/mvd-2027074785.html

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https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html

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в мире, сербия, белград (город), милош вучевич, александр вучич, ивица дачич, беспорядки в белграде