https://ria.ru/20250704/semya-2027201319.html

В "Сорок Сороков" назвали парад семьи альтернативой гей-парадам*

В "Сорок Сороков" назвали парад семьи альтернативой гей-парадам* - РИА Новости, 04.07.2025

В "Сорок Сороков" назвали парад семьи альтернативой гей-парадам*

Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:02:00+03:00

2025-07-04T15:02:00+03:00

2025-07-04T15:03:00+03:00

общество

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петропавловск-камчатский

калининград

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андреей Кормухин рассказал, что парад в День семьи, любви и верности проводится как альтернатива гей-парадам*. "Антисемейные ценности уже, по большому счёту, поднадоели. Нам их пичкали с начала 90-х, но никак не "допичкали". Поэтому мы в альтернативу гей-парадам* проводим парад семьи", – сказал Кормухин во время посвященной празднику конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы "Россия сегодня". День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семей Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения "Сорок Сороков", соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В прошлом 2024 году парад семьи состоялся также Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.* В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено законом.

https://ria.ru/20250615/kishinev-2022946563.html

россия

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общество, россия, петропавловск-камчатский, калининград