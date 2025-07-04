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СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
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14:29 04.07.2025 (обновлено: 14:35 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/sbu-2027183527.html
СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ
СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ
Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:29:00+03:00
2025-07-04T14:35:00+03:00
в мире
турция
служба безопасности украины
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АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире.По данным издания, документ подготовлен николаевским региональным управлением СБУ."Первая из четырех секретных переписок, которые мы представим вашему вниманию, напрямую связана с Турцией. В документе, датированном 2024 марта, фигурирует майор Максим Николаевич Харчук, сотрудник контрразведывательного подразделения СБУ. Из официальной переписки следует, что майор Харчук занимался разведывательной деятельностью в диаспоре в Турции", - пишет газета.В документе говорится, что майор Харчук "усилил свои агентурные позиции" в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира."Это может означать, что он завербовал, разместил или активизировал агентов для сбора разведданных об украинской диаспоре в этих городах. В переписке также говорится, что Харчук организовал сбор оперативной информации о внутреннем положении украинской диаспоры в Турции и отношении турецких властей к украинским беженцам. Это позволяет предположить, что сотрудник разведки следит как за потенциальными угрозами или оппозиционными элементами в диаспоре, так и за политикой Турции в отношении Украины изнутри", - отмечается в материале издания.С другой стороны, в документе уточняется, что в трех случаях майор обнаружил попытки иностранных спецслужб завербовать украинских граждан в Турции. "Это указывает на то, что Харчук не только собирал разведданные, но и проводил контрразведывательные мероприятия", - подчеркивает газета.
https://ria.ru/20250630/turtsija-2026203925.html
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в мире, турция, служба безопасности украины, стамбул, технологии
В мире, Турция, Служба безопасности Украины, Стамбул, Технологии
СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ

СБУ активизировала агентурную работу в Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на мечеть Сулеймание в Стамбуле
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире.
По данным издания, документ подготовлен николаевским региональным управлением СБУ.
"Первая из четырех секретных переписок, которые мы представим вашему вниманию, напрямую связана с Турцией. В документе, датированном 2024 марта, фигурирует майор Максим Николаевич Харчук, сотрудник контрразведывательного подразделения СБУ. Из официальной переписки следует, что майор Харчук занимался разведывательной деятельностью в диаспоре в Турции", - пишет газета.
В документе говорится, что майор Харчук "усилил свои агентурные позиции" в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира.
"Это может означать, что он завербовал, разместил или активизировал агентов для сбора разведданных об украинской диаспоре в этих городах. В переписке также говорится, что Харчук организовал сбор оперативной информации о внутреннем положении украинской диаспоры в Турции и отношении турецких властей к украинским беженцам. Это позволяет предположить, что сотрудник разведки следит как за потенциальными угрозами или оппозиционными элементами в диаспоре, так и за политикой Турции в отношении Украины изнутри", - отмечается в материале издания.
С другой стороны, в документе уточняется, что в трех случаях майор обнаружил попытки иностранных спецслужб завербовать украинских граждан в Турции. "Это указывает на то, что Харчук не только собирал разведданные, но и проводил контрразведывательные мероприятия", - подчеркивает газета.
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В миреТурцияСлужба безопасности УкраиныСтамбулТехнологии
 
 
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