https://ria.ru/20250704/sbu-2027183527.html

СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ

СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025

СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ

Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:29:00+03:00

2025-07-04T14:29:00+03:00

2025-07-04T14:35:00+03:00

в мире

турция

служба безопасности украины

стамбул

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995752977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c16ac3feb0538a7ca2cebd06d9e8f470.jpg

АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире.По данным издания, документ подготовлен николаевским региональным управлением СБУ."Первая из четырех секретных переписок, которые мы представим вашему вниманию, напрямую связана с Турцией. В документе, датированном 2024 марта, фигурирует майор Максим Николаевич Харчук, сотрудник контрразведывательного подразделения СБУ. Из официальной переписки следует, что майор Харчук занимался разведывательной деятельностью в диаспоре в Турции", - пишет газета.В документе говорится, что майор Харчук "усилил свои агентурные позиции" в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира."Это может означать, что он завербовал, разместил или активизировал агентов для сбора разведданных об украинской диаспоре в этих городах. В переписке также говорится, что Харчук организовал сбор оперативной информации о внутреннем положении украинской диаспоры в Турции и отношении турецких властей к украинским беженцам. Это позволяет предположить, что сотрудник разведки следит как за потенциальными угрозами или оппозиционными элементами в диаспоре, так и за политикой Турции в отношении Украины изнутри", - отмечается в материале издания.С другой стороны, в документе уточняется, что в трех случаях майор обнаружил попытки иностранных спецслужб завербовать украинских граждан в Турции. "Это указывает на то, что Харчук не только собирал разведданные, но и проводил контрразведывательные мероприятия", - подчеркивает газета.

https://ria.ru/20250630/turtsija-2026203925.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, служба безопасности украины, стамбул, технологии