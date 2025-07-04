https://ria.ru/20250704/sboy-2027183129.html
В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой
В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой - РИА Новости, 04.07.2025
В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой
Наблюдается сбой в работе детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", сервис выдает ошибку 502 на мобильной связи и Wi-Fi, передает корреспондент РИА РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:28:00+03:00
2025-07-04T14:28:00+03:00
2025-07-04T14:39:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наблюдается сбой в работе детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", сервис выдает ошибку 502 на мобильной связи и Wi-Fi, передает корреспондент РИА Новости.Так, при загрузке сервис выдает "502" - ошибка протокола HTTP. Она означает, что промежуточный сервер получил некорректный ответ от вышестоящего сервера.Сам же сервис пишет: "Похоже, мы получили неверный ответ от вышестоящего сервера. Это все, что мы знаем".
https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой
детектор отслеживания сбоев Сбой.рф выдает ошибку 502 на мобильной связи и Wi-Fi
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наблюдается сбой в работе детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", сервис выдает ошибку 502 на мобильной связи и Wi-Fi, передает корреспондент РИА Новости.
Так, при загрузке сервис выдает "502" - ошибка протокола HTTP. Она означает, что промежуточный сервер получил некорректный ответ от вышестоящего сервера.
Сам же сервис пишет: "Похоже, мы получили неверный ответ от вышестоящего сервера. Это все, что мы знаем".