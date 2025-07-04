https://ria.ru/20250704/sboy-2027183129.html

В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой

В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой - РИА Новости, 04.07.2025

В работе сервера по отслеживанию сбоев произошел сбой

Наблюдается сбой в работе детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", сервис выдает ошибку 502 на мобильной связи и Wi-Fi, передает корреспондент РИА РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:28:00+03:00

2025-07-04T14:28:00+03:00

2025-07-04T14:39:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наблюдается сбой в работе детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", сервис выдает ошибку 502 на мобильной связи и Wi-Fi, передает корреспондент РИА Новости.Так, при загрузке сервис выдает "502" - ошибка протокола HTTP. Она означает, что промежуточный сервер получил некорректный ответ от вышестоящего сервера.Сам же сервис пишет: "Похоже, мы получили неверный ответ от вышестоящего сервера. Это все, что мы знаем".

https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия