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Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма"
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма" - РИА Новости, 04.07.2025
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма", следует... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:02:00+03:00
2025-07-04T18:02:00+03:00
2025-07-04T18:03:00+03:00
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма", следует из сообщения на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело… по административным исковым заявлениям генерального прокурора Российской Федерации, министерства юстиции Российской Федерации о признании Международного движения сатанизма (иное наименование – Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебное разбирательство по иску назначено на 22 июля в Верховном суде РФ.
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россия, игорь краснов, общество
Россия, Игорь Краснов, Общество
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма"
Краснов потребовал запретить "Международное движение сатанизма"