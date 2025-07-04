Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма" - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 04.07.2025 (обновлено: 18:03 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/satanizm-2027263108.html
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма"
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма" - РИА Новости, 04.07.2025
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма", следует... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:02:00+03:00
2025-07-04T18:03:00+03:00
россия
игорь краснов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151965/42/1519654201_0:233:4673:2862_1920x0_80_0_0_dd0d92cf71ed527b301280cf2d281217.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма", следует из сообщения на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело… по административным исковым заявлениям генерального прокурора Российской Федерации, министерства юстиции Российской Федерации о признании Международного движения сатанизма (иное наименование – Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебное разбирательство по иску назначено на 22 июля в Верховном суде РФ.
https://ria.ru/20250131/gosduma-1996519945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151965/42/1519654201_273:0:4400:3095_1920x0_80_0_0_31269eb7b35509acdf4b0dca7a076f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, общество
Россия, Игорь Краснов, Общество
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма"

Краснов потребовал запретить "Международное движение сатанизма"

© Depositphotos.com / klaudiafjОккультный ритуал
Оккультный ритуал - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Depositphotos.com / klaudiafj
Оккультный ритуал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации "Международное движение сатанизма", следует из сообщения на сайте министерства юстиции РФ.
"Минюст России информирует, что административное дело… по административным исковым заявлениям генерального прокурора Российской Федерации, министерства юстиции Российской Федерации о признании Международного движения сатанизма (иное наименование – Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебное разбирательство по иску назначено на 22 июля в Верховном суде РФ.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Госдуму в феврале внесут проект о запрете идеологии сатанизма
31 января, 04:35
 
РоссияИгорь КрасновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала