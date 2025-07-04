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Силы ПВО сбили беспилотник над Самарской областью

Силы ПВО сбили беспилотник над Самарской областью - РИА Новости, 04.07.2025

Силы ПВО сбили беспилотник над Самарской областью

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили беспилотник над регионом, при обнаружении обломков аппарата... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:41:00+03:00

2025-07-04T12:41:00+03:00

2025-07-04T12:41:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

безопасность

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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили беспилотник над регионом, при обнаружении обломков аппарата глава области попросил не приближаться к ним. "Уважаемые жители Самарской области! Сегодня силами ПВО над нашим регионом был сбит беспилотный летательный аппарат. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев, безопасность