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Силы ПВО сбили беспилотник над Самарской областью
Силы ПВО сбили беспилотник над Самарской областью - РИА Новости, 04.07.2025
Силы ПВО сбили беспилотник над Самарской областью
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили беспилотник над регионом, при обнаружении обломков аппарата... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:41:00+03:00
2025-07-04T12:41:00+03:00
2025-07-04T12:41:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
безопасность
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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили беспилотник над регионом, при обнаружении обломков аппарата глава области попросил не приближаться к ним. "Уважаемые жители Самарской области! Сегодня силами ПВО над нашим регионом был сбит беспилотный летательный аппарат. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", - говорится в сообщении губернатора.
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самарская область, вячеслав федорищев, безопасность
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Безопасность
Силы ПВО сбили беспилотник над Самарской областью
Федорищев: ПВО сбили беспилотник над Самарской областью