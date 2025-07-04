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В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
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11:28 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rynok-2027132056.html
В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ
В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ
В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:28:00+03:00
2025-07-04T11:28:00+03:00
россия
сша
брюссель
сергей лавров
дональд трамп
евросоюз
politico
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Как отмечает Politico, обсуждение темы "Северных потоков" США и Россией вызывает беспокойство в Брюсселе. "(Президент РФ Владимир) Путин и (лидер США Дональд Трамп) ред.) хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250627/reuters-2025826929.html
https://ria.ru/20250605/merts-2021195846.html
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россия, сша, брюссель, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, politico, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Брюссель, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ

Politico: ЕС боится разделения энергорынка союза между РФ и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2", пишет Reuters
27 июня, 14:22
Как отмечает Politico, обсуждение темы "Северных потоков" США и Россией вызывает беспокойство в Брюсселе.
"(Президент РФ Владимир) Путин и (лидер США Дональд Трамп) ред.) хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мерц назвал "Северный поток — 2" ошибкой Германии
5 июня, 22:34
 
РоссияСШАБрюссельСергей ЛавровДональд ТрампЕвросоюзPoliticoГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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