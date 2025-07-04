https://ria.ru/20250704/rynok-2027132056.html

В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ

В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025

В ЕС боятся разделения энергорынка союза между Россией и США, пишут СМИ

В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:28:00+03:00

2025-07-04T11:28:00+03:00

2025-07-04T11:28:00+03:00

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сша

брюссель

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дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ЕС беспокоятся, что руководство России и США, которые ведут обсуждения газопроводов "Северные потоки", хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Как отмечает Politico, обсуждение темы "Северных потоков" США и Россией вызывает беспокойство в Брюсселе. "(Президент РФ Владимир) Путин и (лидер США Дональд Трамп) ред.) хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250627/reuters-2025826929.html

https://ria.ru/20250605/merts-2021195846.html

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россия, сша, брюссель, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, politico, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире