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Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:12:00+03:00
2025-07-04T08:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном обретут стабильность и предсказуемость в будущем."Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США - Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты. Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле", - говорится в поздравлении Лаврова, текст которого опубликован в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства."Пользуясь случаем, желаю американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - добавил министр.
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США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Марко Рубио, Москва
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
МИД РФ: Лавров поздравил Марко Рубио с Днем независимости США