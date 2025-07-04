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Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США - РИА Новости, 04.07.2025
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08:12 04.07.2025 (обновлено: 08:21 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/rubio--2027091436.html
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:12:00+03:00
2025-07-04T08:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном обретут стабильность и предсказуемость в будущем."Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США - Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты. Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле", - говорится в поздравлении Лаврова, текст которого опубликован в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства."Пользуясь случаем, желаю американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - добавил министр.
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сша, россия, в мире, сергей лавров, марко рубио, москва
США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Марко Рубио, Москва
Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

МИД РФ: Лавров поздравил Марко Рубио с Днем независимости США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил госсекретаря США Марко Рубио с Днем независимости Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном обретут стабильность и предсказуемость в будущем.
"Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США - Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты. Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле", - говорится в поздравлении Лаврова, текст которого опубликован в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
"Пользуясь случаем, желаю американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - добавил министр.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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Вчера, 21:13
 
СШАРоссияВ миреСергей ЛавровМарко РубиоМосква
 
 
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