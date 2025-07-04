https://ria.ru/20250704/rpts-2027292636.html

В РПЦ выступили с новыми инициативами в поддержку семьи

В РПЦ выступили с новыми инициативами в поддержку семьи - РИА Новости, 04.07.2025

В РПЦ выступили с новыми инициативами в поддержку семьи

Среди инициатив церкви в поддержку семей - изменение статьи 5.35 КОАП о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, исключение критериев нуждаемости для... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:39:00+03:00

2025-07-04T19:39:00+03:00

2025-07-04T19:39:00+03:00

религия

россия

петропавловск-камчатский

калининград

федор лукьянов

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Среди инициатив церкви в поддержку семей - изменение статьи 5.35 КОАП о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, исключение критериев нуждаемости для назначения пособий семьям и формулирование понятия семьи как субъекта права, заявил в пятницу председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Сегодня в отношении семьи действует ювенальная норма в Кодексе об административных правонарушениях, статья 5.35 - "неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Это даёт широчайшую трактовку для всех заинтересованных субъектов, и фактически семья остаётся беззащитной. При том, что логика уже другая, что есть семьецентричность госполитики. Мы должны убирать эту часть формулировки - "ненадлежащее исполнение" - из Кодекса об административных правонарушениях", - сказал Лукьянов. По его словам, презумпция добросовестности родителей в отношении ребёнка - это базовый защитный принцип для семьи. "Также очень важно сегодня убрать, и это уже делают в 40 регионах РФ, критерии нуждаемости из принципа начисления пособий, помощи многодетным семьям - и ввели принцип прогрессивности, чтобы с каждым последующим ребёнком семья становилась крепче на ногах, а не слабее", - подчеркнул представитель РПЦ. Также, по его словам, до сих пор семья не является субъектом права. "Субъектом права является государство, физическое лицо, даже юридическое лицо, а семья не является субъектом права. Поэтому давайте здесь тоже работать. Все это системные вопросы, критически важные сегодня для статуса семьи в нашей стране", - заключил Лукьянов. Аборты, по его мнению, должны быть выведены из ведения частных клиник, так как демография должна быть сферой ответственности государства, а не "частников". Всероссийский парад семьи пройдет 8 июля более чем в 100 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Парад проводится в День семьи, любви и верности, который традиционно празднуется в день памяти небесных покровителей семьи - благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. По данным общероссийского движения "Сорок сороков", соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии. По данным общероссийского движения "Сорок сороков", во многих городах парад семьи начнется с молебна Петру и Февронии Муромским, продолжится праздничным семейным шествием, а завершится сценическим представлением для семей. В Москве праздничное семейное шествие состоится в парке ВДНХ с 17.30 до 21.00 под лозунгом "Россия — семья семей". Участие в параде примут многодетные семьи, знаменитые спортсмены и деятели культуры, политики, представители общественных организаций, церкви и власти. После парада всех гостей ждёт концерт. В 2025 году участниками парада семей станут родители вместе с детьми, бабушками и дедушками — несколько поколений разных семей, которые выступают за традиционные семейные ценности. Среди целей парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.

https://ria.ru/20250517/rpts-2017580026.html

https://ria.ru/20250627/ipoteka-2025706508.html

https://ria.ru/20250522/rpts-2018438199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, петропавловск-камчатский, калининград, федор лукьянов, русская православная церковь