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Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ - РИА Новости, 04.07.2025
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Религия
 
19:20 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rpts-2027286724.html
Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ
Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ - РИА Новости, 04.07.2025
Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что регулировать демографическую ситуацию в стране РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:20:00+03:00
2025-07-04T19:20:00+03:00
религия
общество
республика крым
россия
федор лукьянов
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что регулировать демографическую ситуацию в стране должно государство, а не частные клиники. "Демография – сфера государства, не частников. Около 700 клиник российских добровольно отказались от абортов. Упало количество медикаментозных закупок – это примерно на 300 тысяч упаковок в год. В апреле этого года Росздравнадзор обнародовал информацию, что после проверок в 100% в частных клиниках нарушаются правила. Государство должно что-то с этим делать, поскольку демография – область регулирования государства. Не дело частного бизнеса вмешиваться в эту область", - отметил представитель церкви на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной Дню семьи, любви и верности. По его словам, стратегия вывода абортов из частных клиник и перевода их под государственный контроль является успешной для регионов, которые в полной мере это сделали. "В Республике Крым вот уже полтора года рождаемость идет вверх. Количество... доабортных консультаций увеличились на 44%. В тех регионах, где губернаторы проявили решительность для исполнения 809-го указа президента РФ – там положительная динамика. Так, например, в Вологодской области", - сказал Лукьянов.
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республика крым
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общество, республика крым, россия, федор лукьянов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Религия, Общество, Республика Крым, Россия, Федор Лукьянов, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ

Иерей Лукьянов: регулировать демографическую ситуацию должно государство

© РИА НовостиДетская рука
Детская рука - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости
Детская рука. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что регулировать демографическую ситуацию в стране должно государство, а не частные клиники.
"Демография – сфера государства, не частников. Около 700 клиник российских добровольно отказались от абортов. Упало количество медикаментозных закупок – это примерно на 300 тысяч упаковок в год. В апреле этого года Росздравнадзор обнародовал информацию, что после проверок в 100% в частных клиниках нарушаются правила. Государство должно что-то с этим делать, поскольку демография – область регулирования государства. Не дело частного бизнеса вмешиваться в эту область", - отметил представитель церкви на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной Дню семьи, любви и верности.
По его словам, стратегия вывода абортов из частных клиник и перевода их под государственный контроль является успешной для регионов, которые в полной мере это сделали.
Республике Крым вот уже полтора года рождаемость идет вверх. Количество... доабортных консультаций увеличились на 44%. В тех регионах, где губернаторы проявили решительность для исполнения 809-го указа президента РФ – там положительная динамика. Так, например, в Вологодской области", - сказал Лукьянов.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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8 июня, 18:33
 
РелигияОбществоРеспублика КрымРоссияФедор ЛукьяновФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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