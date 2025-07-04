https://ria.ru/20250704/rpts-2027286724.html

Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ

Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ - РИА Новости, 04.07.2025

Демографию должно регулировать государство, заявили в РПЦ

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что регулировать демографическую ситуацию в стране РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:20:00+03:00

2025-07-04T19:20:00+03:00

2025-07-04T19:20:00+03:00

религия

общество

республика крым

россия

федор лукьянов

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что регулировать демографическую ситуацию в стране должно государство, а не частные клиники. "Демография – сфера государства, не частников. Около 700 клиник российских добровольно отказались от абортов. Упало количество медикаментозных закупок – это примерно на 300 тысяч упаковок в год. В апреле этого года Росздравнадзор обнародовал информацию, что после проверок в 100% в частных клиниках нарушаются правила. Государство должно что-то с этим делать, поскольку демография – область регулирования государства. Не дело частного бизнеса вмешиваться в эту область", - отметил представитель церкви на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной Дню семьи, любви и верности. По его словам, стратегия вывода абортов из частных клиник и перевода их под государственный контроль является успешной для регионов, которые в полной мере это сделали. "В Республике Крым вот уже полтора года рождаемость идет вверх. Количество... доабортных консультаций увеличились на 44%. В тех регионах, где губернаторы проявили решительность для исполнения 809-го указа президента РФ – там положительная динамика. Так, например, в Вологодской области", - сказал Лукьянов.

https://ria.ru/20250608/svjaschennik-2021656533.html

республика крым

россия

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общество, республика крым, россия, федор лукьянов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)