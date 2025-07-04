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Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим - РИА Новости, 04.07.2025
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21:14 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossiya-2027307218.html
Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим
Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим - РИА Новости, 04.07.2025
Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим
Родители россиянки Анастасии Трофимовой, найденной убитой в Риме в начале июня, прибыли в итальянскую столицу в пятницу утром, сообщили РИА Новости в редакции... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:14:00+03:00
2025-07-04T21:14:00+03:00
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Родители россиянки Анастасии Трофимовой, найденной убитой в Риме в начале июня, прибыли в итальянскую столицу в пятницу утром, сообщили РИА Новости в редакции телепрограммы Chi l"ha visto? ("Кто его видел?") Третьего канала государственного телевидения Rai (Rai3). "Родители прибыли в пятницу утром в аэропорт " Фьюмичино", там с ними в течение четырех часов общались сотрудники судебной полиции", - заявил представитель передачи, оплатившей поездку родственников Трофимовой из Омска. По его словам, вечером 9 июля телеканал, ранее общавшийся с матерью убитой по видеосвязи, представит выпуск передачи с участием родителей. Предполагается, что они пробудут в Риме до середины следующей недели. В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины и годовалой девочки-младенца. По подозрению в их убийстве начался розыск мужчины, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до ее гибели. После преступления он покинул Италию и уехал в Грецию, где и был арестован на острове Скиатос по европейскому ордеру на арест, выданному итальянскими властями. Им оказался гражданин США Фрэнсис Кауфман, в 2019 году сменивший имя на Рексал Форд и выдававший себя за кинопродюсера и режиссера. С Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда она прибыла для учебы. В июне 2024 года у них родилась дочь, которую они назвали Андромедой. Мать Трофимовой в эфире Rai3 заявляла, что Кауфман препятствовал ее общению с дочерью. По данным следствия, последние недели Трофимова с ребенком ночевали в палатке в парке. Греческий суд 27 июня одобрил экстрадицию Кауфмана в Италию. По информации источников РИА Новости, он будет доставлен в Рим 10-11 июля и пройдет тест ДНК для установления отцовства убитой девочки. Помимо расследования убийства, прокуратура рассматривает дело о мошенничестве вокруг фильма, режиссером которого по документам значится Форд/Кауфман. В середине июня министерство культуры Италии сообщило о проверке после сообщений СМИ о выделении 863 тысяч евро налогового кредита на производство фильма "Ночные звезды", который так и не был снят. Следователям предстоит установить, были ли деньги только одобрены или уже переведены заказчикам.
https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026439067.html
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в мире, рим, италия, омск
В мире, Рим, Италия, Омск
Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим

Родители убитой в Италии россиянки Трофимовой прибыли в Рим

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Родители россиянки Анастасии Трофимовой, найденной убитой в Риме в начале июня, прибыли в итальянскую столицу в пятницу утром, сообщили РИА Новости в редакции телепрограммы Chi l"ha visto? ("Кто его видел?") Третьего канала государственного телевидения Rai (Rai3).
"Родители прибыли в пятницу утром в аэропорт " Фьюмичино", там с ними в течение четырех часов общались сотрудники судебной полиции", - заявил представитель передачи, оплатившей поездку родственников Трофимовой из Омска.
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По его словам, вечером 9 июля телеканал, ранее общавшийся с матерью убитой по видеосвязи, представит выпуск передачи с участием родителей. Предполагается, что они пробудут в Риме до середины следующей недели.
В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины и годовалой девочки-младенца. По подозрению в их убийстве начался розыск мужчины, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до ее гибели. После преступления он покинул Италию и уехал в Грецию, где и был арестован на острове Скиатос по европейскому ордеру на арест, выданному итальянскими властями. Им оказался гражданин США Фрэнсис Кауфман, в 2019 году сменивший имя на Рексал Форд и выдававший себя за кинопродюсера и режиссера. С Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда она прибыла для учебы. В июне 2024 года у них родилась дочь, которую они назвали Андромедой.
Мать Трофимовой в эфире Rai3 заявляла, что Кауфман препятствовал ее общению с дочерью. По данным следствия, последние недели Трофимова с ребенком ночевали в палатке в парке.
Греческий суд 27 июня одобрил экстрадицию Кауфмана в Италию. По информации источников РИА Новости, он будет доставлен в Рим 10-11 июля и пройдет тест ДНК для установления отцовства убитой девочки.
Помимо расследования убийства, прокуратура рассматривает дело о мошенничестве вокруг фильма, режиссером которого по документам значится Форд/Кауфман.
В середине июня министерство культуры Италии сообщило о проверке после сообщений СМИ о выделении 863 тысяч евро налогового кредита на производство фильма "Ночные звезды", который так и не был снят. Следователям предстоит установить, были ли деньги только одобрены или уже переведены заказчикам.
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