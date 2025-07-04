https://ria.ru/20250704/rossiya-2027307218.html

Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим

Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим - РИА Новости, 04.07.2025

Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим

Родители россиянки Анастасии Трофимовой, найденной убитой в Риме в начале июня, прибыли в итальянскую столицу в пятницу утром, сообщили РИА Новости в редакции... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:14:00+03:00

2025-07-04T21:14:00+03:00

2025-07-04T21:14:00+03:00

в мире

рим

италия

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18136/83/181368371_0:25:3006:1716_1920x0_80_0_0_690b6a166dd9c1075341e13f9ce52004.jpg

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Родители россиянки Анастасии Трофимовой, найденной убитой в Риме в начале июня, прибыли в итальянскую столицу в пятницу утром, сообщили РИА Новости в редакции телепрограммы Chi l"ha visto? ("Кто его видел?") Третьего канала государственного телевидения Rai (Rai3). "Родители прибыли в пятницу утром в аэропорт " Фьюмичино", там с ними в течение четырех часов общались сотрудники судебной полиции", - заявил представитель передачи, оплатившей поездку родственников Трофимовой из Омска. По его словам, вечером 9 июля телеканал, ранее общавшийся с матерью убитой по видеосвязи, представит выпуск передачи с участием родителей. Предполагается, что они пробудут в Риме до середины следующей недели. В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины и годовалой девочки-младенца. По подозрению в их убийстве начался розыск мужчины, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до ее гибели. После преступления он покинул Италию и уехал в Грецию, где и был арестован на острове Скиатос по европейскому ордеру на арест, выданному итальянскими властями. Им оказался гражданин США Фрэнсис Кауфман, в 2019 году сменивший имя на Рексал Форд и выдававший себя за кинопродюсера и режиссера. С Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда она прибыла для учебы. В июне 2024 года у них родилась дочь, которую они назвали Андромедой. Мать Трофимовой в эфире Rai3 заявляла, что Кауфман препятствовал ее общению с дочерью. По данным следствия, последние недели Трофимова с ребенком ночевали в палатке в парке. Греческий суд 27 июня одобрил экстрадицию Кауфмана в Италию. По информации источников РИА Новости, он будет доставлен в Рим 10-11 июля и пройдет тест ДНК для установления отцовства убитой девочки. Помимо расследования убийства, прокуратура рассматривает дело о мошенничестве вокруг фильма, режиссером которого по документам значится Форд/Кауфман. В середине июня министерство культуры Италии сообщило о проверке после сообщений СМИ о выделении 863 тысяч евро налогового кредита на производство фильма "Ночные звезды", который так и не был снят. Следователям предстоит установить, были ли деньги только одобрены или уже переведены заказчикам.

https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026439067.html

https://ria.ru/20250602/pskov-2020417935.html

рим

италия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рим, италия, омск