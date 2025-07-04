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Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии - РИА Новости, 04.07.2025
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17:03 04.07.2025 (обновлено: 18:22 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/rossiya-2027239455.html
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии - РИА Новости, 04.07.2025
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии
Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:03:00+03:00
2025-07-04T18:22:00+03:00
бразилия
россия
рио-де-жанейро (город)
андрей гурьев
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА Новости председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет", - сказал Гурьев, комментируя перспективы инвестиций в логистику в Бразилии. Собеседник агентства подчеркнул, что Бразилия, после стратегически приоритетного рынка - России, является крупнейшим рынком для российских удобрений, и развитие инфраструктуры в стране-партнере необходимо для надежности и масштабируемости поставок. Прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро, по словам Гурьева, создает необходимую платформу для обсуждения инфраструктурных проектов, а также побуждает компании к принятию решений в их пользу.
https://ria.ru/20250513/brazilija-2016606637.html
бразилия
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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), андрей гурьев, в мире
Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Андрей Гурьев, В мире
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии

Гурьев: российские компании могут расширить логистику в Бразилии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАндрей Гурьев
Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Андрей Гурьев. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА Новости председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
"Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет", - сказал Гурьев, комментируя перспективы инвестиций в логистику в Бразилии.
Собеседник агентства подчеркнул, что Бразилия, после стратегически приоритетного рынка - России, является крупнейшим рынком для российских удобрений, и развитие инфраструктуры в стране-партнере необходимо для надежности и масштабируемости поставок.
Прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро, по словам Гурьева, создает необходимую платформу для обсуждения инфраструктурных проектов, а также побуждает компании к принятию решений в их пользу.
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