https://ria.ru/20250704/rossiya-2027239455.html

Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии

Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии - РИА Новости, 04.07.2025

Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии

Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:03:00+03:00

2025-07-04T17:03:00+03:00

2025-07-04T18:22:00+03:00

бразилия

россия

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андрей гурьев

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА Новости председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет", - сказал Гурьев, комментируя перспективы инвестиций в логистику в Бразилии. Собеседник агентства подчеркнул, что Бразилия, после стратегически приоритетного рынка - России, является крупнейшим рынком для российских удобрений, и развитие инфраструктуры в стране-партнере необходимо для надежности и масштабируемости поставок. Прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро, по словам Гурьева, создает необходимую платформу для обсуждения инфраструктурных проектов, а также побуждает компании к принятию решений в их пользу.

https://ria.ru/20250513/brazilija-2016606637.html

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), андрей гурьев, в мире