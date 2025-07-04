https://ria.ru/20250704/rossiya-2027239455.html
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии - РИА Новости, 04.07.2025
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии
Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:03:00+03:00
2025-07-04T17:03:00+03:00
2025-07-04T18:22:00+03:00
бразилия
россия
рио-де-жанейро (город)
андрей гурьев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027268162_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_6efebee1d285bb333393c1b02c4105a4.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Российские компании рассматривают возможности расширения логистической инфраструктуры в Бразилии, включая участие в портах и создание складов, рассказал РИА Новости председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "Проекты существуют … Мы должны присутствовать в портах, присутствовать со своей инфраструктурой и складами внутри страны, поэтому в данном случае работа идет", - сказал Гурьев, комментируя перспективы инвестиций в логистику в Бразилии. Собеседник агентства подчеркнул, что Бразилия, после стратегически приоритетного рынка - России, является крупнейшим рынком для российских удобрений, и развитие инфраструктуры в стране-партнере необходимо для надежности и масштабируемости поставок. Прошедший бизнес-форум в Рио-де-Жанейро, по словам Гурьева, создает необходимую платформу для обсуждения инфраструктурных проектов, а также побуждает компании к принятию решений в их пользу.
https://ria.ru/20250513/brazilija-2016606637.html
бразилия
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027268162_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_0bcbd557481096255906a2d5a416498d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), андрей гурьев, в мире
Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Андрей Гурьев, В мире
Российские компании могут расширить логистическую инфраструктуру в Бразилии
Гурьев: российские компании могут расширить логистику в Бразилии