https://ria.ru/20250704/rossiya-2027234317.html

В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе

В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе - РИА Новости, 04.07.2025

В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе

Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:48:00+03:00

2025-07-04T16:48:00+03:00

2025-07-04T16:48:00+03:00

общество

россия

петропавловск-камчатский

калининград

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин призвал бороться с "культом личности" и атомизации в российском обществе. "На протяжении веков мы были семьей семей: у нас было общинное общество, у нас не было атомизированного общества… Мы – члены нашей большой семьи. Давайте уже заканчивать играть в эти культы личности, индивидуумов атомизированных. Давайте уже становиться семьей семей", – сказал Кормухин во время посвященной празднику конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы "Россия сегодня". День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семьи Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения "Сорок сороков", соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.

https://ria.ru/20250703/goralik-2027069338.html

россия

петропавловск-камчатский

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общество, россия, петропавловск-камчатский, калининград