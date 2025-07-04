В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе
Общественник Кормухин призвал бороться с культом личности в российском обществе
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКоординатор, основатель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин
Координатор, основатель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин призвал бороться с "культом личности" и атомизации в российском обществе.
"На протяжении веков мы были семьей семей: у нас было общинное общество, у нас не было атомизированного общества… Мы – члены нашей большой семьи. Давайте уже заканчивать играть в эти культы личности, индивидуумов атомизированных. Давайте уже становиться семьей семей", – сказал Кормухин во время посвященной празднику конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы "Россия сегодня".
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семьи Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения "Сорок сороков", соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.