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В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе - РИА Новости, 04.07.2025
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16:48 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossiya-2027234317.html
В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе
В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе - РИА Новости, 04.07.2025
В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе
Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:48:00+03:00
2025-07-04T16:48:00+03:00
общество
россия
петропавловск-камчатский
калининград
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин призвал бороться с "культом личности" и атомизации в российском обществе. "На протяжении веков мы были семьей семей: у нас было общинное общество, у нас не было атомизированного общества… Мы – члены нашей большой семьи. Давайте уже заканчивать играть в эти культы личности, индивидуумов атомизированных. Давайте уже становиться семьей семей", – сказал Кормухин во время посвященной празднику конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы "Россия сегодня". День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семьи Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения "Сорок сороков", соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.
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россия
петропавловск-камчатский
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общество, россия, петропавловск-камчатский, калининград
Общество, Россия, Петропавловск-Камчатский, Калининград
В "Сорок сороков" призвали бороться с культом личности в обществе

Общественник Кормухин призвал бороться с культом личности в российском обществе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКоординатор, основатель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин
Координатор, основатель движения Сорок сороков Андрей Кормухин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Координатор, основатель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения "Семья", координатор-основатель Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин призвал бороться с "культом личности" и атомизации в российском обществе.
"На протяжении веков мы были семьей семей: у нас было общинное общество, у нас не было атомизированного общества… Мы – члены нашей большой семьи. Давайте уже заканчивать играть в эти культы личности, индивидуумов атомизированных. Давайте уже становиться семьей семей", – сказал Кормухин во время посвященной празднику конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы "Россия сегодня".
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семьи Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения "Сорок сороков", соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.
Писательница Линор Горалик* - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ**
3 июля, 23:39
 
ОбществоРоссияПетропавловск-КамчатскийКалининград
 
 
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