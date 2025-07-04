Постпредство России при ОЗХО высказалось о надуманных обвинениях НАТО
Постпредство России при ОЗХО: НАТО пытается обвинять Москву в нарушении КЗХО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Союзникам по НАТО было задано направление любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО), в том числе на гаагской площадке, заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия. Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге на следующей неделе.
В постоянном представительстве России при ОЗХО обратили внимание на то, что принципиально важным в этом сюжете являются заявления предыдущей администрация США и ее европейских партнеров почти трехлетней давности: что в случае применения химического оружия на Украине они во всем обвинят Россию.
"Таким образом, киевскому режиму была дана своего рода индульгенция, мол, делайте что хотите, в обиду вас не дадим. Союзникам же по военно-политическому блоку НАТО было задано направление, по которому следует двигаться, в том числе на гаагской площадке – любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении конвенции", - подчеркнули в миссии.
В Гааге 8-11 июля пройдет 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.