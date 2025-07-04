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Постпредство России при ОЗХО высказалось о надуманных обвинениях НАТО - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossija-2027318354.html
Постпредство России при ОЗХО высказалось о надуманных обвинениях НАТО
Постпредство России при ОЗХО высказалось о надуманных обвинениях НАТО - РИА Новости, 04.07.2025
Постпредство России при ОЗХО высказалось о надуманных обвинениях НАТО
Союзникам по НАТО было задано направление любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО), в том числе на... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:12:00+03:00
2025-07-04T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
нидерланды
организация по запрещению химического оружия
нато
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Союзникам по НАТО было задано направление любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО), в том числе на гаагской площадке, заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия. Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге на следующей неделе. В постоянном представительстве России при ОЗХО обратили внимание на то, что принципиально важным в этом сюжете являются заявления предыдущей администрация США и ее европейских партнеров почти трехлетней давности: что в случае применения химического оружия на Украине они во всем обвинят Россию. "Таким образом, киевскому режиму была дана своего рода индульгенция, мол, делайте что хотите, в обиду вас не дадим. Союзникам же по военно-политическому блоку НАТО было задано направление, по которому следует двигаться, в том числе на гаагской площадке – любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении конвенции", - подчеркнули в миссии. В Гааге 8-11 июля пройдет 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
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в мире, россия, москва, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Нидерланды, Организация по запрещению химического оружия, НАТО
Постпредство России при ОЗХО высказалось о надуманных обвинениях НАТО

Постпредство России при ОЗХО: НАТО пытается обвинять Москву в нарушении КЗХО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Союзникам по НАТО было задано направление любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО), в том числе на гаагской площадке, заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия. Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге на следующей неделе.
В постоянном представительстве России при ОЗХО обратили внимание на то, что принципиально важным в этом сюжете являются заявления предыдущей администрация США и ее европейских партнеров почти трехлетней давности: что в случае применения химического оружия на Украине они во всем обвинят Россию.
"Таким образом, киевскому режиму была дана своего рода индульгенция, мол, делайте что хотите, в обиду вас не дадим. Союзникам же по военно-политическому блоку НАТО было задано направление, по которому следует двигаться, в том числе на гаагской площадке – любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении конвенции", - подчеркнули в миссии.
В Гааге 8-11 июля пройдет 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваНидерландыОрганизация по запрещению химического оружияНАТО
 
 
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