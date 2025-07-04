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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 04.07.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 2 часа 43 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:37:00+03:00
2025-07-04T17:37:00+03:00
2025-07-04T17:37:00+03:00
происшествия
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елец
елецкий район
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 2 часа 43 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 14.37 мск. Угрозу атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе ввели в 14.47 мск. Угрозу атаки БПЛА на всей территории Липецкой области ввели в 15.48 мск, сигнал отменили спустя 1 час 2 минуты, в 16.50 мск. Режим воздушной опасности отменили спустя 2 часа 43 минуты, в 17.20 мск. "Отбой "желтого" уровня", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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происшествия, липецкая область, елец, елецкий район, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Елец, Елецкий район, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области отменен режим воздушной опасности