https://ria.ru/20250704/rets--2027195482.html
РЭЦ представил рейтинг регионов по эффективности внедрения РЭС
РЭЦ представил рейтинг регионов по эффективности внедрения РЭС - РИА Новости, 04.07.2025
РЭЦ представил рейтинг регионов по эффективности внедрения РЭС
Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ) опубликовал обновленный рейтинг эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ) опубликовал обновленный рейтинг эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам первого полугодия 2025 года, сообщает центр."Рейтинг регионов рассчитан к контрольной точке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0. По итогам полугодового зачета рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 впервые возглавила Новгородская область", - говорится в сообщении.Среди регионов, наиболее успешно внедряющих инструменты стандарта в текущем году, Камчатский край, Рязанская Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край и Тульская область.Региональный экспортный стандарт, разработанный РЭЦ, представляет собой комплексный набор из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности. В числе этих инструментов - стратегическое планирование, подготовка кадров, развитие инфраструктуры, предоставление мер поддержки компаниям, а также продвижение экспорта на международных рынках.В свою очередь, рейтинг демонстрирует эффективность проведения регионами мероприятий национального проекта, а также оценивает уровень достигнутых результатов в создании необходимых условий для осуществления и развития несырьевого неэнергетического экспорта."Региональный экспортный стандарт помогает делать поддержку экспорта по всей стране доступнее и эффективнее, создать единые правила игры для бизнеса вне зависимости от региона. А это, в свою очередь, ключ к тому, чтобы субъекты могли полностью раскрыть свой экспортный потенциал и достичь национальной цели - увеличить несырьевой экспорт к 2030 году. Команда РЭЦ в режиме 24/7 поддерживает и консультирует коллег из регионов. Параллельно работаем над обновлением и совершенствованием регионального экспортного стандарта с учетом обратной связи от регионов. Внедрение обновленного стандарта начнется с 2026 года", - сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.Ознакомиться с рейтингом можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
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технологии, камчатский край, тверская область, республика татарстан (татарстан), росэксимбанк, экономика, регионы, рейтинг
Технологии, Камчатский край, Тверская область, Республика Татарстан (Татарстан), Росэксимбанк, Экономика, Регионы, Рейтинг
РЭЦ представил рейтинг регионов по эффективности внедрения РЭС
Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 впервые возглавила Новгородская область
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ) опубликовал обновленный рейтинг эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам первого полугодия 2025 года, сообщает центр.
"Рейтинг регионов рассчитан к контрольной точке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0. По итогам полугодового зачета рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 впервые возглавила Новгородская область", - говорится в сообщении.
Среди регионов, наиболее успешно внедряющих инструменты стандарта в текущем году, Камчатский край, Рязанская Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край и Тульская область.
Региональный экспортный стандарт, разработанный РЭЦ, представляет собой комплексный набор из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности. В числе этих инструментов - стратегическое планирование, подготовка кадров, развитие инфраструктуры, предоставление мер поддержки компаниям, а также продвижение экспорта на международных рынках.
В свою очередь, рейтинг демонстрирует эффективность проведения регионами мероприятий национального проекта, а также оценивает уровень достигнутых результатов в создании необходимых условий для осуществления и развития несырьевого неэнергетического экспорта.
"Региональный экспортный стандарт помогает делать поддержку экспорта по всей стране доступнее и эффективнее, создать единые правила игры для бизнеса вне зависимости от региона. А это, в свою очередь, ключ к тому, чтобы субъекты могли полностью раскрыть свой экспортный потенциал и достичь национальной цели - увеличить несырьевой экспорт к 2030 году. Команда РЭЦ в режиме 24/7 поддерживает и консультирует коллег из регионов. Параллельно работаем над обновлением и совершенствованием регионального экспортного стандарта с учетом обратной связи от регионов. Внедрение обновленного стандарта начнется с 2026 года", - сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
Ознакомиться с рейтингом можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.