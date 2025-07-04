https://ria.ru/20250704/rets--2027195482.html

РЭЦ представил рейтинг регионов по эффективности внедрения РЭС

РЭЦ представил рейтинг регионов по эффективности внедрения РЭС - РИА Новости, 04.07.2025

РЭЦ представил рейтинг регионов по эффективности внедрения РЭС

Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ) опубликовал обновленный рейтинг эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:44:00+03:00

2025-07-04T14:44:00+03:00

2025-07-04T14:44:00+03:00

технологии

камчатский край

тверская область

республика татарстан (татарстан)

росэксимбанк

экономика

регионы

рейтинг

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ) опубликовал обновленный рейтинг эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам первого полугодия 2025 года, сообщает центр."Рейтинг регионов рассчитан к контрольной точке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0. По итогам полугодового зачета рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 впервые возглавила Новгородская область", - говорится в сообщении.Среди регионов, наиболее успешно внедряющих инструменты стандарта в текущем году, Камчатский край, Рязанская Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край и Тульская область.Региональный экспортный стандарт, разработанный РЭЦ, представляет собой комплексный набор из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности. В числе этих инструментов - стратегическое планирование, подготовка кадров, развитие инфраструктуры, предоставление мер поддержки компаниям, а также продвижение экспорта на международных рынках.В свою очередь, рейтинг демонстрирует эффективность проведения регионами мероприятий национального проекта, а также оценивает уровень достигнутых результатов в создании необходимых условий для осуществления и развития несырьевого неэнергетического экспорта."Региональный экспортный стандарт помогает делать поддержку экспорта по всей стране доступнее и эффективнее, создать единые правила игры для бизнеса вне зависимости от региона. А это, в свою очередь, ключ к тому, чтобы субъекты могли полностью раскрыть свой экспортный потенциал и достичь национальной цели - увеличить несырьевой экспорт к 2030 году. Команда РЭЦ в режиме 24/7 поддерживает и консультирует коллег из регионов. Параллельно работаем над обновлением и совершенствованием регионального экспортного стандарта с учетом обратной связи от регионов. Внедрение обновленного стандарта начнется с 2026 года", - сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.Ознакомиться с рейтингом можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250703/rets--2026994747.html

https://ria.ru/20250703/roseksimbank--2026925023.html

https://ria.ru/20250703/rets--2027013568.html

камчатский край

тверская область

республика татарстан (татарстан)

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технологии, камчатский край, тверская область, республика татарстан (татарстан), росэксимбанк, экономика, регионы, рейтинг