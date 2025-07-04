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В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2025
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17:44 04.07.2025 (обновлено: 17:54 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/region-2027255976.html
В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области
В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2025
В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области
Доверие к сотрудникам правоохранительных органов в Запорожской области значительно повысилось за год, заявил РИА Новости офицер регионального управления... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:44:00+03:00
2025-07-04T17:54:00+03:00
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Доверие к сотрудникам правоохранительных органов в Запорожской области значительно повысилось за год, заявил РИА Новости офицер регионального управления Росгвардии на круглом столе, организованном Санкт-Петербургским университетом ФСИН и Союзом журналистов Запорожской области. По его словам, жители региона стали активнее обращаться в правоохранительные органы, в том числе для того, чтобы поставить объекты под защиту подразделений вневедомственной охраны. "По сравнению с июнем 2024 года, количество объектов различной формы собственности, находящихся под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в Запорожской области увеличилось в семь раз. Свою роль здесь сыграла и работа подразделений информационного сопровождения служебно-боевой деятельности, совместно с журналистами разъясняющих задачи стражей закона, показывающих повседневную деятельность Росгвардии, полиции, МЧС, других ведомств. Именно из этих маленьких информационных кирпичиков в конечном итоге возможно выстроить стену общественного доверия", - сказал собеседник агентства. Также жители региона стали охотнее поступать на службу в правоохранительные органы, добавил он. "Увеличение уровня доверия, в частности, к войскам национальной гвардии, стало результатом комплексного подхода к формированию общественного мнения со стороны всех правоохранительных ведомств региона. Жители области все охотнее обращаются с интересующими их вопросами, поступают на службу в правоохранительные органы", - отметил представитель Росгвардии.
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запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области

Росгвардия: уровень доверия к ведомству в Запорожской области вырос

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии у полицейской машины
Сотрудники Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Доверие к сотрудникам правоохранительных органов в Запорожской области значительно повысилось за год, заявил РИА Новости офицер регионального управления Росгвардии на круглом столе, организованном Санкт-Петербургским университетом ФСИН и Союзом журналистов Запорожской области.
По его словам, жители региона стали активнее обращаться в правоохранительные органы, в том числе для того, чтобы поставить объекты под защиту подразделений вневедомственной охраны.
"По сравнению с июнем 2024 года, количество объектов различной формы собственности, находящихся под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в Запорожской области увеличилось в семь раз. Свою роль здесь сыграла и работа подразделений информационного сопровождения служебно-боевой деятельности, совместно с журналистами разъясняющих задачи стражей закона, показывающих повседневную деятельность Росгвардии, полиции, МЧС, других ведомств. Именно из этих маленьких информационных кирпичиков в конечном итоге возможно выстроить стену общественного доверия", - сказал собеседник агентства.
Также жители региона стали охотнее поступать на службу в правоохранительные органы, добавил он.
"Увеличение уровня доверия, в частности, к войскам национальной гвардии, стало результатом комплексного подхода к формированию общественного мнения со стороны всех правоохранительных ведомств региона. Жители области все охотнее обращаются с интересующими их вопросами, поступают на службу в правоохранительные органы", - отметил представитель Росгвардии.
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Запорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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