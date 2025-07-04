https://ria.ru/20250704/region-2027255976.html

В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области

В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2025

В Росгвардии рассказали об уровне доверия к ведомству в Запорожской области

Доверие к сотрудникам правоохранительных органов в Запорожской области значительно повысилось за год, заявил РИА Новости офицер регионального управления... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:44:00+03:00

2025-07-04T17:44:00+03:00

2025-07-04T17:54:00+03:00

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/53/1554955325_0:61:3187:1854_1920x0_80_0_0_e6a88970d1f5faf549c81e3fc50f4929.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Доверие к сотрудникам правоохранительных органов в Запорожской области значительно повысилось за год, заявил РИА Новости офицер регионального управления Росгвардии на круглом столе, организованном Санкт-Петербургским университетом ФСИН и Союзом журналистов Запорожской области. По его словам, жители региона стали активнее обращаться в правоохранительные органы, в том числе для того, чтобы поставить объекты под защиту подразделений вневедомственной охраны. "По сравнению с июнем 2024 года, количество объектов различной формы собственности, находящихся под охраной подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, в Запорожской области увеличилось в семь раз. Свою роль здесь сыграла и работа подразделений информационного сопровождения служебно-боевой деятельности, совместно с журналистами разъясняющих задачи стражей закона, показывающих повседневную деятельность Росгвардии, полиции, МЧС, других ведомств. Именно из этих маленьких информационных кирпичиков в конечном итоге возможно выстроить стену общественного доверия", - сказал собеседник агентства. Также жители региона стали охотнее поступать на службу в правоохранительные органы, добавил он. "Увеличение уровня доверия, в частности, к войскам национальной гвардии, стало результатом комплексного подхода к формированию общественного мнения со стороны всех правоохранительных ведомств региона. Жители области все охотнее обращаются с интересующими их вопросами, поступают на службу в правоохранительные органы", - отметил представитель Росгвардии.

https://realty.ria.ru/20250630/putin-2026349997.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество