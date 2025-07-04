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Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и двумя областями
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и двумя областями - РИА Новости, 04.07.2025
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и двумя областями
В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:43:00+03:00
2025-07-04T11:43:00+03:00
2025-07-04T11:46:00+03:00
россия
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Республики Удмуртия, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Самарской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и двумя областями
МО РФ: ПВО сбили 6 БПЛА ВСУ над Удмуртией, Самарской и Белгородской областями