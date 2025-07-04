https://ria.ru/20250704/pvo-2027137749.html

Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и двумя областями

Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и двумя областями - РИА Новости, 04.07.2025

Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и двумя областями

В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:43:00+03:00

2025-07-04T11:43:00+03:00

2025-07-04T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Республики Удмуртия, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Самарской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)