https://ria.ru/20250704/pvo--2027094840.html

Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области

Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области - РИА Новости, 04.07.2025

Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области

Российские военные нанесли удары по средствам ПВО и складам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:58:00+03:00

2025-07-04T08:58:00+03:00

2025-07-04T09:46:00+03:00

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по средствам ПВО и складам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область. <...> Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена", — рассказал он.Кроме того, российские бойцы поразили склады в Черкасской области, а в Днепропетровской — эшелоны, технику ВСУ и ремонтные базы.В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Павлограде и Киеве. В столице страны повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщается, что концентрация продуктов горения в воздухе в некоторых районах достигля опасного уровня.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250702/udar-2026724948.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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черкасская область

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