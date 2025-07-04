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Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 04.07.2025 (обновлено: 09:46 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/pvo--2027094840.html
Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области
Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области - РИА Новости, 04.07.2025
Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области
Российские военные нанесли удары по средствам ПВО и складам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:58:00+03:00
2025-07-04T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
киев
черкасская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по средствам ПВО и складам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область. &lt;...&gt; Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена", — рассказал он.Кроме того, российские бойцы поразили склады в Черкасской области, а в Днепропетровской — эшелоны, технику ВСУ и ремонтные базы.В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Павлограде и Киеве. В столице страны повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщается, что концентрация продуктов горения в воздухе в некоторых районах достигля опасного уровня.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250702/udar-2026724948.html
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киевская область
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киевская область, киев, черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по ПВО и складам в Киевской области

© Фото : соцсетиПожары в Киеве, Украина
Пожары в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Пожары в Киеве, Украина
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по средствам ПВО и складам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киевская область. <...> Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена", — рассказал он.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
2 июля, 13:46
Кроме того, российские бойцы поразили склады в Черкасской области, а в Днепропетровской — эшелоны, технику ВСУ и ремонтные базы.
В ночь на пятницу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Павлограде и Киеве. В столице страны повреждена железнодорожная инфраструктура. Сообщается, что концентрация продуктов горения в воздухе в некоторых районах достигля опасного уровня.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьКиевЧеркасская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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