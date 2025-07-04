Макрон высказался о разговоре с Путиным
Макрон после беседы с Путиным заявил об отсутствии прогресса в вопросе Украины
© AP Photo / Thibault CamusПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Thibault Camus
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV отметил важность разговора с российским лидером Владимиром Путиным, но заявил об отсутствии прогресса в диалоге по Украине.
"Я позвонил ему прежде всего для того, чтобы обсудить иранский вопрос и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Он выразил готовность содействовать. Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несет ответственность за обеспечение стабильности", — заявил он.
По словам Макрона, в разговоре лидеры также затронули тему украинского конфликта.
"Что касается Украины, мы поделились нашими разногласиями. И я не могу сказать, что в обсуждении был прогресс, потому что прежде всего необходимо прекращение огня и возобновление переговоров",— сказал французский президент.
Путин и Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Агентство РБК-Украина сообщило со ссылкой на источник, что после разговора с Путиным Макрон позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По данным Bloomberg, лидер Франции сообщил Зеленскому о непоколебимой позиции президента России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже передавало, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.
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