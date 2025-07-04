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"До осени". В Британии дали Трампу необычный совет по встрече с Путиным - РИА Новости, 04.07.2025
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16:45 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/putin-2027233289.html
"До осени". В Британии дали Трампу необычный совет по встрече с Путиным
"До осени". В Британии дали Трампу необычный совет по встрече с Путиным - РИА Новости, 04.07.2025
"До осени". В Британии дали Трампу необычный совет по встрече с Путиным
Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube посоветовал американскому президенту Дональду Трампу договориться о встрече с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:45:00+03:00
2025-07-04T16:45:00+03:00
владимир путин
сша
в мире
москва
киев
дональд трамп
александр меркурис
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube посоветовал американскому президенту Дональду Трампу договориться о встрече с российским лидером Владимиром Путиным осенью."Трампу следует подождать до осени, а затем возобновить попытки встретиться с Путиным и уладить дела с русскими", — сказал он.По словам аналитика, глава Белого дома избрал верный курс для США, постепенно дистанцируясь от конфликта.В четверг состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Путин напомнил главе Белого дома, что Москва ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Киевом.
https://ria.ru/20250704/makron-2027127533.html
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владимир путин, сша, в мире, москва, киев, дональд трамп, александр меркурис
Владимир Путин, США, В мире, Москва, Киев, Дональд Трамп, Александр Меркурис
"До осени". В Британии дали Трампу необычный совет по встрече с Путиным

Меркурис посоветовал Трампу договориться о встрече с Путиным осенью

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube посоветовал американскому президенту Дональду Трампу договориться о встрече с российским лидером Владимиром Путиным осенью.
"Трампу следует подождать до осени, а затем возобновить попытки встретиться с Путиным и уладить дела с русскими", — сказал он.
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По словам аналитика, глава Белого дома избрал верный курс для США, постепенно дистанцируясь от конфликта.
В четверг состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Путин напомнил главе Белого дома, что Москва ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Киевом.
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