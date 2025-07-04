https://ria.ru/20250704/putin--2027156440.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу - РИА Новости, 04.07.2025

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:55:00+03:00

2025-07-04T12:55:00+03:00

2025-07-04T13:00:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он задает традиционно сам, кратенько мы это будем освещать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика