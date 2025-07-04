https://ria.ru/20250704/putin--2027156440.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу - РИА Новости, 04.07.2025
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:55:00+03:00
2025-07-04T12:55:00+03:00
2025-07-04T13:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он задает традиционно сам, кратенько мы это будем освещать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу
Песков: Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза