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В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека
Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:30:00+03:00
2025-07-04T15:30:00+03:00
2025-07-04T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека
Пушилин: в Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека