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В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека

В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025

В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека

Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:30:00+03:00

2025-07-04T15:30:00+03:00

2025-07-04T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

петровский район

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин