Рейтинг@Mail.ru
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 04.07.2025 (обновлено: 15:55 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/pushilin-2027214275.html
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 04.07.2025
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека
Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:30:00+03:00
2025-07-04T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100968/09/1009680996_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e68097b201de4bcab6b6579d02d96e77.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100968/09/1009680996_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6cfff8a9fe18842fdb378b842b197328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека

Пушилин: в Петровском районе Донецка при атаке ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на город Донецк
Вид на город Донецк - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Сапер о взрывчатке, спрятанной ВСУ в мягкой игрушке - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Курской области саперы нашли взрывчатку ВСУ в игрушке
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала