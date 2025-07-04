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Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине
Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине
Урегулирование на Украине политико-дипломатическими методами пока не представляется возможным, Россия продолжает СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:00:00+03:00
2025-07-04T13:00:00+03:00
2025-07-04T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Урегулирование на Украине политико-дипломатическими методами пока не представляется возможным, Россия продолжает СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027040359.html
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине
Песков: РФ продолжит СВО, пока конфликт не урегулируется мирными средствами