https://ria.ru/20250704/prodolzhenie-2027157719.html

Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине

Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине

Урегулирование на Украине политико-дипломатическими методами пока не представляется возможным, Россия продолжает СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:00:00+03:00

2025-07-04T13:00:00+03:00

2025-07-04T13:07:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Урегулирование на Украине политико-дипломатическими методами пока не представляется возможным, Россия продолжает СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам. ​

https://ria.ru/20250703/ushakov-2027040359.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире