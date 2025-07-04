https://ria.ru/20250704/prodazhi-2027302019.html
В России снизились продажи электромобилей
В России снизились продажи электромобилей - РИА Новости, 04.07.2025
В России снизились продажи электромобилей
Продажи чистых электромобилей (BEV) в России по итогам июня снизились на 10% в годовом выражении и составили 965 единиц, по сравнению с маем этого года -... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:30:00+03:00
2025-07-04T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Продажи чистых электромобилей (BEV) в России по итогам июня снизились на 10% в годовом выражении и составили 965 единиц, по сравнению с маем этого года - выросли на 23%, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В июне в России было продано 965 чистых электрокаров (BEV). Это всего на 10% меньше, чем в июне 2024 года и на 23% больше, чем в мае текущего года (787 штук)", - написал он в своем Telegram-канале.Целиков отметил, что по итогам месяца доля сегмента BEV в продажах новых легковых машин выросла до 1,1%, против 0,8% в мае. Самой популярной маркой среди электромобилей в июне стал китайский Zeekr (248 штук). Следом идут российские Evolute (187 штук) и Москвич (133 штуки), а также китайские Ora (74 штуки) и BYD (61 штука). Лидерами модельного рейтинга стали Evolute I-Pro (135 штук), "Москвич 3е" (133 штуки) и Zeekr 001 (131 штука). Также в пятерку лидеров вошли Ora 03 (68 штук) и Evolute I-Joy (49 штук).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, россия, автостат
Экономика, Авто, Россия, Автостат
В России снизились продажи электромобилей
"Автостат": продажи электромобилей в России в июне снизились на 10%, до 965 авто
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Продажи чистых электромобилей (BEV) в России по итогам июня снизились на 10% в годовом выражении и составили 965 единиц, по сравнению с маем этого года - выросли на 23%, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
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"В июне в России было продано 965 чистых электрокаров (BEV). Это всего на 10% меньше, чем в июне 2024 года и на 23% больше, чем в мае текущего года (787 штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
Целиков отметил, что по итогам месяца доля сегмента BEV в продажах новых легковых машин выросла до 1,1%, против 0,8% в мае.
Самой популярной маркой среди электромобилей в июне стал китайский Zeekr (248 штук). Следом идут российские Evolute (187 штук) и Москвич (133 штуки), а также китайские Ora (74 штуки) и BYD (61 штука).
Лидерами модельного рейтинга стали Evolute I-Pro (135 штук), "Москвич 3е" (133 штуки) и Zeekr 001 (131 штука). Также в пятерку лидеров вошли Ora 03 (68 штук) и Evolute I-Joy (49 штук).