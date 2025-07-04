https://ria.ru/20250704/primore-2027089284.html

В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду

В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду - РИА Новости, 04.07.2025

В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду

Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T07:26:00+03:00

2025-07-04T07:26:00+03:00

2025-07-04T07:26:00+03:00

находка

примгидромет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574862432_0:382:2596:1842_1920x0_80_0_0_f7c9482ece9b5f9bf675d1549c205a81.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет. "Зафиксированы необычно высокие температуры воды в акватории Приморья. Данные морского гидрометеорологического поста Токаревский показывают существенное отклонение от нормы", - говорится в сообщении. Уточняется, что существенное отклонение от нормы зафиксировано в данных морского гидрометеорологического поста Токаревский. Как сообщают синоптики, в июне 2025 года температура воды была на 5-7 градусов по Цельсию выше, чем в июне 2024 года, а среднемесячная температура превысила многолетнюю норму на 4 градуса. Аномальное потепление продолжилось в начале июля: температура воды превышала многолетние показатели на 5-6 градусов по Цельсию. Сообщается, что 4 июля температура воды в Амурском заливе достигла плюс 25 градусов по Цельсию, в заливе Посьета - плюс 26 градусов, а в бухте Находка - плюс 17 градусов.

https://ria.ru/20250703/primore-2026853205.html

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

находка, примгидромет