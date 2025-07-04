Рейтинг@Mail.ru
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/primore-2027089284.html
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду - РИА Новости, 04.07.2025
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду
Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:26:00+03:00
2025-07-04T07:26:00+03:00
находка
примгидромет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574862432_0:382:2596:1842_1920x0_80_0_0_f7c9482ece9b5f9bf675d1549c205a81.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет. "Зафиксированы необычно высокие температуры воды в акватории Приморья. Данные морского гидрометеорологического поста Токаревский показывают существенное отклонение от нормы", - говорится в сообщении. Уточняется, что существенное отклонение от нормы зафиксировано в данных морского гидрометеорологического поста Токаревский. Как сообщают синоптики, в июне 2025 года температура воды была на 5-7 градусов по Цельсию выше, чем в июне 2024 года, а среднемесячная температура превысила многолетнюю норму на 4 градуса. Аномальное потепление продолжилось в начале июля: температура воды превышала многолетние показатели на 5-6 градусов по Цельсию. Сообщается, что 4 июля температура воды в Амурском заливе достигла плюс 25 градусов по Цельсию, в заливе Посьета - плюс 26 градусов, а в бухте Находка - плюс 17 градусов.
https://ria.ru/20250703/primore-2026853205.html
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574862432_0:102:2596:2048_1920x0_80_0_0_f35c949c76da152be1585ca4e589678d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
находка, примгидромет
Находка, Примгидромет
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду

Примгидромет: в акватории Приморья вода на 5-7 градусов выше, чем в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет.
"Зафиксированы необычно высокие температуры воды в акватории Приморья. Данные морского гидрометеорологического поста Токаревский показывают существенное отклонение от нормы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что существенное отклонение от нормы зафиксировано в данных морского гидрометеорологического поста Токаревский. Как сообщают синоптики, в июне 2025 года температура воды была на 5-7 градусов по Цельсию выше, чем в июне 2024 года, а среднемесячная температура превысила многолетнюю норму на 4 градуса.
Аномальное потепление продолжилось в начале июля: температура воды превышала многолетние показатели на 5-6 градусов по Цельсию.
Сообщается, что 4 июля температура воды в Амурском заливе достигла плюс 25 градусов по Цельсию, в заливе Посьета - плюс 26 градусов, а в бухте Находка - плюс 17 градусов.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары
Вчера, 04:34
 
НаходкаПримгидромет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала