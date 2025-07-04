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В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду - РИА Новости, 04.07.2025
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду
Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:26:00+03:00
2025-07-04T07:26:00+03:00
2025-07-04T07:26:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет. "Зафиксированы необычно высокие температуры воды в акватории Приморья. Данные морского гидрометеорологического поста Токаревский показывают существенное отклонение от нормы", - говорится в сообщении. Уточняется, что существенное отклонение от нормы зафиксировано в данных морского гидрометеорологического поста Токаревский. Как сообщают синоптики, в июне 2025 года температура воды была на 5-7 градусов по Цельсию выше, чем в июне 2024 года, а среднемесячная температура превысила многолетнюю норму на 4 градуса. Аномальное потепление продолжилось в начале июля: температура воды превышала многолетние показатели на 5-6 градусов по Цельсию. Сообщается, что 4 июля температура воды в Амурском заливе достигла плюс 25 градусов по Цельсию, в заливе Посьета - плюс 26 градусов, а в бухте Находка - плюс 17 градусов.
https://ria.ru/20250703/primore-2026853205.html
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находка, примгидромет
В акватории Приморья зафиксировали аномально теплую воду
Примгидромет: в акватории Приморья вода на 5-7 градусов выше, чем в 2024 году
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Аномально теплая температура воды зафиксирована в акватории Приморья, на 5-7 градусов выше, чем в июне 2024 года, сообщает Примгидромет.
"Зафиксированы необычно высокие температуры воды в акватории Приморья. Данные морского гидрометеорологического поста Токаревский показывают существенное отклонение от нормы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что существенное отклонение от нормы зафиксировано в данных морского гидрометеорологического поста Токаревский. Как сообщают синоптики, в июне 2025 года температура воды была на 5-7 градусов по Цельсию выше, чем в июне 2024 года, а среднемесячная температура превысила многолетнюю норму на 4 градуса.
Аномальное потепление продолжилось в начале июля: температура воды превышала многолетние показатели на 5-6 градусов по Цельсию.
Сообщается, что 4 июля температура воды в Амурском заливе достигла плюс 25 градусов по Цельсию, в заливе Посьета - плюс 26 градусов, а в бухте Находка
- плюс 17 градусов.