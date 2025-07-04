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В Приморье отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
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02:12 04.07.2025 (обновлено: 06:34 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/primore-2027076636.html
В Приморье отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова
В Приморье отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
В Приморье отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова
Власти Приморья из-за гибели в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова отменили проведение ежегодного праздника РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:12:00+03:00
2025-07-04T06:34:00+03:00
курская область
россия
михаил гудков
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Власти Приморья из-за гибели в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова отменили проведение ежегодного праздника Дальневосточный Сабантуй, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона."Отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока", — говорится в сообщении.В пресс-службе объяснили, что решение связано с гибелью в Курской области бойцов и бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ Михаила Гудкова.Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев.
https://ria.ru/20250703/gudkov-2027055869.html
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курская область, россия, михаил гудков, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии
Курская область, Россия, Михаил Гудков, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Приморье отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова

Власти Приморья отменили праздник Дальневосточный Сабантуй из-за гибели Гудкова

© Фото : Минобороны РоссииМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Минобороны России
Михаил Гудков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Власти Приморья из-за гибели в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова отменили проведение ежегодного праздника Дальневосточный Сабантуй, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока", — говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что решение связано с гибелью в Курской области бойцов и бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ Михаила Гудкова.
Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев.
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Курская областьРоссияМихаил ГудковОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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