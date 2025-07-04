https://ria.ru/20250704/prichina-2027219277.html

СМИ назвали возможную причину блэкаута в Чехии

СМИ назвали возможную причину блэкаута в Чехии - РИА Новости, 04.07.2025

СМИ назвали возможную причину блэкаута в Чехии

Причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании ČEPS в пражском районе... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:43:00+03:00

2025-07-04T15:43:00+03:00

2025-07-04T15:43:00+03:00

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ПРАГА, 4 июн – РИА Новости. Причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании ČEPS в пражском районе Ходове, сообщило издание Novinky. "Причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании ČEPS в пражском районе Ходове. обновление поставок электроэнергии частично уже происходит, на большинстве маршрутов возобновилось движение поездов, метро, трамваев, возобновили работу торговые центры", - говорится в сообщении. Как сообщила полиция на своем сайте, нет никакой информации о том, что причиной аварии стала кибернетическая или террористическая атака. По словам некоторых экспертов, выступивших в Чешском ТВ, одной из причин происшествия могла стать жаркая погода, установившаяся в последние дни в Чехии. В частности, в среду и четверг в некоторых частях страны температура достигала 36-37 градусов тепла. В свою очередь, глава МВД страны Вит Ракушан заявил Чешскому ТВ, что члены центрального кризисного штаба работают на своих местах, возможно, встретятся позднее в пятницу, в зависимости от собираемой сейчас информации. Министр заявил, что в Испании причины блэкаута расследовались около месяца. "Так что сейчас я не хочу спекулировать о возможных причинах происшествия. Мы работаем с вариантом, что причиной аварии стала техническая неисправность", - сказал Ракушан. По словам главы минздрава Властимила Валека, на работе больниц в стране авария не отразилась, они сразу после ее возникновения были переведены на запасные источники энергии. Ранее в пятницу издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило, что в значительной части Праги произошло отключение электроэнергии, прекратили работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов, пожарные реагируют на большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах. Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец на севере страны, Усти-над-Лабем на западе страны, Градец-Кралове на востоке страны. Позднее энергооператор ČEPS сообщил, что все подстанции, обеспечивающие Прагу электричеством, вновь функционируют.

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html

https://ria.ru/20250524/frantsija-2018851207.html

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