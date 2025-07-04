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Президент Эстонии назвал запреты из-за русского языка неразумными

Президент Эстонии назвал запреты из-за русского языка неразумными - РИА Новости, 04.07.2025

Президент Эстонии назвал запреты из-за русского языка неразумными

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не считает разумным запрещать что-либо только из-за русского языка. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:52:00+03:00

2025-07-04T12:52:00+03:00

2025-07-04T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не считает разумным запрещать что-либо только из-за русского языка. "Оставим в покое культуру, книги, литературу, театр, кино. Они нам не враги. Запрещать... только потому, что это на русском языке, я не считаю разумным", - заявил Карис в интервью порталу Delfi. При этом во время интервью президент Эстонии использовал русский язык, чтобы сказать, что он давно его не практиковал. "Такой же, как у других языков. История у русского языка здесь очень длинная. Эстонское государство уже с XX века создает культурную и языковую автономию для многих народов. Но государственный язык, понятно, эстонский", - отметил он, отвечая на вопрос о статусе русского языка в Эстонии. В августе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что она обеспокоена тем, что русскоязычным детям в странах Балтии отказано в возможности обучаться в школах на родном языке.

https://ria.ru/20250702/latviya-2026802733.html

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