В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге
ČEPS: причиной блэкаута в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии
Читать ria.ru в
ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии, сообщила на своем сайте компания-оператор ČEPS.
"Все подстанции электропередающей сети, снабжающие эдектричеством Прагу, возобновили работу после масштабного отключения в середине дня в пятницу. Возможной причиной отключения электроснабжения стал выход из строя высоковольтной линии V411", - говорится в сообщении.
В Праге и ряде других регионов Чехии в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего остановилось движение поездов, метро, трамваев и троллейбусов, не работали торговые и общественные заведения. К 15.00 (16.00 мск) движение транспорта на большинстве маршрутов было восстановлено, возобновлена работа общественных центров.
Отключение электроэнергии в Праге и ряде других регионов Чехии не оказало влияния на деятельность армейских подразделений и международного аэропорта имени Вацлава Гавела, которые располагают альтернативными источниками электроэнергии, сообщило Чешское ТВ.
Как рассказал журналистам глава минздрава Властимил Валек, все больницы в республике располагают запасными источниками электроэнергии, поэтому на их деятельности авария в энергосети не отразилась.
В свою очередь, издание Novinky сообщило о том, что компания ČEPS, чтобы обеспечить стабильность поставок электроэнергии, с 2016 года намеревалась модернизировать высоковольтную линию V411, где произошел сбой в передаче электроэнергии в пятницу.
Позднее в пятницу первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан проведет заседание центрального кризисного штаба для предварительного рассмотрения причин и возможных последствий блэкаута. При этом он заявил Чешскому ТВ, что в Испании после недавнего блэкаута для выводов о причинах аварии понадобился целый месяц.
Эксперт назвал причину отключения света в Испании и Португалии
29 апреля, 14:57