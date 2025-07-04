Рейтинг@Mail.ru
В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/praga-2027274102.html
В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге
В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге - РИА Новости, 04.07.2025
В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге
Причиной отключения электроснабжения в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии, сообщила на своем сайте компания-оператор ČEPS. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:40:00+03:00
2025-07-04T18:40:00+03:00
в мире
прага
чехия
испания
вацлав гавел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027226408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6547986d900c30f838190adba706add5.jpg
ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии, сообщила на своем сайте компания-оператор ČEPS. "Все подстанции электропередающей сети, снабжающие эдектричеством Прагу, возобновили работу после масштабного отключения в середине дня в пятницу. Возможной причиной отключения электроснабжения стал выход из строя высоковольтной линии V411", - говорится в сообщении. В Праге и ряде других регионов Чехии в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего остановилось движение поездов, метро, трамваев и троллейбусов, не работали торговые и общественные заведения. К 15.00 (16.00 мск) движение транспорта на большинстве маршрутов было восстановлено, возобновлена работа общественных центров. Отключение электроэнергии в Праге и ряде других регионов Чехии не оказало влияния на деятельность армейских подразделений и международного аэропорта имени Вацлава Гавела, которые располагают альтернативными источниками электроэнергии, сообщило Чешское ТВ. Как рассказал журналистам глава минздрава Властимил Валек, все больницы в республике располагают запасными источниками электроэнергии, поэтому на их деятельности авария в энергосети не отразилась. В свою очередь, издание Novinky сообщило о том, что компания ČEPS, чтобы обеспечить стабильность поставок электроэнергии, с 2016 года намеревалась модернизировать высоковольтную линию V411, где произошел сбой в передаче электроэнергии в пятницу. Позднее в пятницу первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан проведет заседание центрального кризисного штаба для предварительного рассмотрения причин и возможных последствий блэкаута. При этом он заявил Чешскому ТВ, что в Испании после недавнего блэкаута для выводов о причинах аварии понадобился целый месяц.
https://ria.ru/20250524/frantsija-2018851207.html
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html
прага
чехия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Блэкаут в Праге
Часть страны осталась без электричества. Свет пропал сегодня после обеда. Встали трамваи, метро и троллейбусы. Не работают банкоматы. Барберы замечены на улице. Аэропорт Праги пока работает без перебоев. Предварительно, причиной стала неисправность части подстанции в Ходове. Власти сообщили, что на данный момент нет информации о том, что за блэкаутом может стоять кибер- или террористическая атака.
2025-07-04T18:40
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027226408_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db50249395c78d493e4dbe54494bbcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, чехия, испания, вацлав гавел
В мире, Прага, Чехия, Испания, Вацлав Гавел
В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге

ČEPS: причиной блэкаута в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии

Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии, сообщила на своем сайте компания-оператор ČEPS.
"Все подстанции электропередающей сети, снабжающие эдектричеством Прагу, возобновили работу после масштабного отключения в середине дня в пятницу. Возможной причиной отключения электроснабжения стал выход из строя высоковольтной линии V411", - говорится в сообщении.
Вид на город Канны - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Во Франции объяснили отключение света во время Каннского фестиваля
24 мая, 14:43
В Праге и ряде других регионов Чехии в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего остановилось движение поездов, метро, трамваев и троллейбусов, не работали торговые и общественные заведения. К 15.00 (16.00 мск) движение транспорта на большинстве маршрутов было восстановлено, возобновлена работа общественных центров.
Отключение электроэнергии в Праге и ряде других регионов Чехии не оказало влияния на деятельность армейских подразделений и международного аэропорта имени Вацлава Гавела, которые располагают альтернативными источниками электроэнергии, сообщило Чешское ТВ.
Как рассказал журналистам глава минздрава Властимил Валек, все больницы в республике располагают запасными источниками электроэнергии, поэтому на их деятельности авария в энергосети не отразилась.
В свою очередь, издание Novinky сообщило о том, что компания ČEPS, чтобы обеспечить стабильность поставок электроэнергии, с 2016 года намеревалась модернизировать высоковольтную линию V411, где произошел сбой в передаче электроэнергии в пятницу.
Позднее в пятницу первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан проведет заседание центрального кризисного штаба для предварительного рассмотрения причин и возможных последствий блэкаута. При этом он заявил Чешскому ТВ, что в Испании после недавнего блэкаута для выводов о причинах аварии понадобился целый месяц.
Люди ждут возобновления движения транспорта в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Эксперт назвал причину отключения света в Испании и Португалии
29 апреля, 14:57
 
В миреПрагаЧехияИспанияВацлав Гавел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала