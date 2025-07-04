https://ria.ru/20250704/praga-2027274102.html

В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге

В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге - РИА Новости, 04.07.2025

В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге

Причиной отключения электроснабжения в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии, сообщила на своем сайте компания-оператор ČEPS. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:40:00+03:00

2025-07-04T18:40:00+03:00

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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в Праге мог стать выход из строя высоковольтной линии, сообщила на своем сайте компания-оператор ČEPS. "Все подстанции электропередающей сети, снабжающие эдектричеством Прагу, возобновили работу после масштабного отключения в середине дня в пятницу. Возможной причиной отключения электроснабжения стал выход из строя высоковольтной линии V411", - говорится в сообщении. В Праге и ряде других регионов Чехии в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего остановилось движение поездов, метро, трамваев и троллейбусов, не работали торговые и общественные заведения. К 15.00 (16.00 мск) движение транспорта на большинстве маршрутов было восстановлено, возобновлена работа общественных центров. Отключение электроэнергии в Праге и ряде других регионов Чехии не оказало влияния на деятельность армейских подразделений и международного аэропорта имени Вацлава Гавела, которые располагают альтернативными источниками электроэнергии, сообщило Чешское ТВ. Как рассказал журналистам глава минздрава Властимил Валек, все больницы в республике располагают запасными источниками электроэнергии, поэтому на их деятельности авария в энергосети не отразилась. В свою очередь, издание Novinky сообщило о том, что компания ČEPS, чтобы обеспечить стабильность поставок электроэнергии, с 2016 года намеревалась модернизировать высоковольтную линию V411, где произошел сбой в передаче электроэнергии в пятницу. Позднее в пятницу первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан проведет заседание центрального кризисного штаба для предварительного рассмотрения причин и возможных последствий блэкаута. При этом он заявил Чешскому ТВ, что в Испании после недавнего блэкаута для выводов о причинах аварии понадобился целый месяц.

https://ria.ru/20250524/frantsija-2018851207.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html

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Блэкаут в Праге Часть страны осталась без электричества. Свет пропал сегодня после обеда. Встали трамваи, метро и троллейбусы. Не работают банкоматы. Барберы замечены на улице. Аэропорт Праги пока работает без перебоев. Предварительно, причиной стала неисправность части подстанции в Ходове. Власти сообщили, что на данный момент нет информации о том, что за блэкаутом может стоять кибер- или террористическая атака. 2025-07-04T18:40 true PT0M28S

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