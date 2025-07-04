https://ria.ru/20250704/praga-2027214189.html

В Праге восстановили электроснабжение

В Праге восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.07.2025

В Праге восстановили электроснабжение

Все подстанции, обеспечивающие Прагу электричеством, снова функционируют после масштабного отключения, сообщил в пятницу энергооператор ČEPS. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Все подстанции, обеспечивающие Прагу электричеством, снова функционируют после масштабного отключения, сообщил в пятницу энергооператор ČEPS."Все подстанции, питающие область Праги…, снова функционируют", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.Ранее в пятницу издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило, что в значительной части Праги произошло отключение электроэнергии, прекратили работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов, пожарные реагируют на большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах.Как сообщила агентству ЧТК компания Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества во многих частях чешской столицы стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города.Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец на севере страны, Усти-над-Лабем на западе страны, Градец-Кралове на востоке страны.Комментируя возникшую ситуацию, премьер Петр Фиала заявил, что идет расследование причин аварии.

https://ria.ru/20250524/frantsija-2018851207.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html

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прага, в мире, петр фиала