https://ria.ru/20250704/praga-2027188620.html

В Чехии частично восстановили электроснабжение

В Чехии частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.07.2025

В Чехии частично восстановили электроснабжение

Работа пяти из восьми подстанций в Чехии, оставшихся без напряжения, возобновлена, сообщил чешский оператор электросетей ČEPS. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:36:00+03:00

2025-07-04T14:36:00+03:00

2025-07-04T15:23:00+03:00

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ПРАГА, 4 июл - РИА Новости. Работа пяти из восьми подстанций в Чехии, оставшихся без напряжения, возобновлена, сообщил чешский оператор электросетей ČEPS."Часть системы электропередачи без напряжения, произошедшее затронуло восемь подстанций, пять из них к данному моменту уже работают", - говорится в сообщении компании в социальной сети X.В компании добавили, что причина возникших неполадок выясняется.Ранее в пятницу издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило, что в значительной части Праги произошло отключение электроэнергии, прекратили работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов, пожарные реагируют на большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах.Как сообщила агентству ЧТК компания Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества во многих частях чешской столицы стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. По словам представителя энергокомпании, сейчас специалисты работают над ремонтом, но пока не ясно, сколько времени это займет.Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны), Градец-Кралове (на востоке страны).Комментируя возникшую ситуацию, премьер Петр Фиала заявил, что идет расследование причин аварии.

https://ria.ru/20250524/frantsija-2018851207.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html

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прага, в мире, чехия, петр фиала