В Чехии частично восстановили электроснабжение
В Чехии восстановили 5 из 8 оставшихся без напряжения подстанций
© AP Photo / Petr David JosekЖители пытаются запустить генератор во время масштабного отключения электроэнергии в чешском городе Бенешов. 4 июля 2025
© AP Photo / Petr David Josek
Жители пытаются запустить генератор во время масштабного отключения электроэнергии в чешском городе Бенешов. 4 июля 2025
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ПРАГА, 4 июл - РИА Новости. Работа пяти из восьми подстанций в Чехии, оставшихся без напряжения, возобновлена, сообщил чешский оператор электросетей ČEPS.
"Часть системы электропередачи без напряжения, произошедшее затронуло восемь подстанций, пять из них к данному моменту уже работают", - говорится в сообщении компании в социальной сети X.
В компании добавили, что причина возникших неполадок выясняется.
Ранее в пятницу издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны сообщило, что в значительной части Праги произошло отключение электроэнергии, прекратили работу городское метро, остановлено движение трамваев и троллейбусов, пожарные реагируют на большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах.
Как сообщила агентству ЧТК компания Pražská energetika (PRE), причиной отключения электричества во многих частях чешской столицы стала авария на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге города. По словам представителя энергокомпании, сейчас специалисты работают над ремонтом, но пока не ясно, сколько времени это займет.
Отключения электроэнергии в пятницу также произошли в ряде других городов республики, в частности, в краевых центрах Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны), Градец-Кралове (на востоке страны).
Комментируя возникшую ситуацию, премьер Петр Фиала заявил, что идет расследование причин аварии.
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