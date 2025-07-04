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В России потушили 46 пожаров за сутки
В России потушили 46 пожаров за сутки - РИА Новости, 04.07.2025
В России потушили 46 пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 46 лесных пожаров на площади 21 470 гектаров, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:36:00+03:00
2025-07-04T08:36:00+03:00
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 46 лесных пожаров на площади 21 470 гектаров, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 21 470 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ было 37 лесных пожаров на площади 30 715 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Бурятии - 14 пожаров на площади 28 923 гектара.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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происшествия, россия, республика бурятия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Природные пожары в России
В России потушили 46 пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 46 пожаров за сутки