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В Краснодарском крае загорелся магазин салютов
В Краснодарском крае загорелся магазин салютов - РИА Новости, 04.07.2025
В Краснодарском крае загорелся магазин салютов
Магазин салютов загорелся в Красноармейском районе Краснодарского края, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:31:00+03:00
2025-07-04T12:31:00+03:00
2025-07-04T12:31:00+03:00
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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Магазин салютов загорелся в Красноармейском районе Краснодарского края, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. "По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что произошло возгорание магазина, содержащего пиротехнические изделия, на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожар локализовали и продолжают тушить силами МЧС России. Пострадавших, по данным ведомства, нет. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ГУМЧС.
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происшествия, краснодарский край, красноармейский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Красноармейский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелся магазин салютов
Магазин салютов вспыхнул на Кубани, пожар локализовали на площади 400 кв м