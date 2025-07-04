https://ria.ru/20250704/pozhar-2027150026.html

В Краснодарском крае загорелся магазин салютов

В Краснодарском крае загорелся магазин салютов - РИА Новости, 04.07.2025

В Краснодарском крае загорелся магазин салютов

Магазин салютов загорелся в Красноармейском районе Краснодарского края, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:31:00+03:00

2025-07-04T12:31:00+03:00

2025-07-04T12:31:00+03:00

происшествия

краснодарский край

красноармейский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Магазин салютов загорелся в Красноармейском районе Краснодарского края, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. "По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что произошло возгорание магазина, содержащего пиротехнические изделия, на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожар локализовали и продолжают тушить силами МЧС России. Пострадавших, по данным ведомства, нет. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html

https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026417098.html

краснодарский край

красноармейский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, красноармейский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)