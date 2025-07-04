Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/pozhar-2027130279.html
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC - РИА Новости, 04.07.2025
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC
Масштабный лесной пожар в американском штате Калифорния за сутки охватил территорию в 21 тысячу гектаров, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:27:00+03:00
2025-07-04T11:27:00+03:00
в мире
калифорния
сша
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_80347cd949a6bc74ecd63d56bf847ecc.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Масштабный лесной пожар в американском штате Калифорния за сутки охватил территорию в 21 тысячу гектаров, сообщает телеканал ABC. "Пожар Мадре (в переводе с испанского "Мать" - ред.) в Калифорнии за один день охватил территорию в размере более 52 тысяч акров (около 21 гектора - ред.)", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на пожарную службу. Возгорание началось в среду во второй половине дня в округе Сан-Луис-Обиспо. За сутки его удалось локализовать лишь на 5%. Это крупнейший в Калифорнии пожар в этом году. Из-за него пришлось частично перекрыть 166-ую автомагистраль и эвакуировать граждан, проживающих поблизости. Причина возгорания пока неизвестна. Из-за погодных условий огонь распространяется с огромной скоростью.
https://ria.ru/20250702/vzryv-2026648360.html
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027129447_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_0e49b4538b0a007b037affe4e1d8a10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, пожар
В мире, Калифорния, США, Пожар
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC

ABC: лесной пожар в Калифорнии за сутки охватил 21 тысячу гектаров

© AP Photo / Noah BergerПриродный пожар в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния
Природный пожар в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Noah Berger
Природный пожар в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Масштабный лесной пожар в американском штате Калифорния за сутки охватил территорию в 21 тысячу гектаров, сообщает телеканал ABC.
"Пожар Мадре (в переводе с испанского "Мать" - ред.) в Калифорнии за один день охватил территорию в размере более 52 тысяч акров (около 21 гектора - ред.)", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на пожарную службу.
Возгорание началось в среду во второй половине дня в округе Сан-Луис-Обиспо. За сутки его удалось локализовать лишь на 5%. Это крупнейший в Калифорнии пожар в этом году. Из-за него пришлось частично перекрыть 166-ую автомагистраль и эвакуировать граждан, проживающих поблизости.
Причина возгорания пока неизвестна. Из-за погодных условий огонь распространяется с огромной скоростью.
Взрыв на складе с фейерверками в округе Йоло в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На севере Калифорнии прогремел мощный взрыв
2 июля, 06:05
 
В миреКалифорнияСШАПожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала