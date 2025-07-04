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В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC - РИА Новости, 04.07.2025
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC
Масштабный лесной пожар в американском штате Калифорния за сутки охватил территорию в 21 тысячу гектаров, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:27:00+03:00
2025-07-04T11:27:00+03:00
2025-07-04T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Масштабный лесной пожар в американском штате Калифорния за сутки охватил территорию в 21 тысячу гектаров, сообщает телеканал ABC. "Пожар Мадре (в переводе с испанского "Мать" - ред.) в Калифорнии за один день охватил территорию в размере более 52 тысяч акров (около 21 гектора - ред.)", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на пожарную службу. Возгорание началось в среду во второй половине дня в округе Сан-Луис-Обиспо. За сутки его удалось локализовать лишь на 5%. Это крупнейший в Калифорнии пожар в этом году. Из-за него пришлось частично перекрыть 166-ую автомагистраль и эвакуировать граждан, проживающих поблизости. Причина возгорания пока неизвестна. Из-за погодных условий огонь распространяется с огромной скоростью.
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в мире, калифорния, сша, пожар
В мире, Калифорния, США, Пожар
В Калифорнии произошел масштабный пожар, сообщает ABC
ABC: лесной пожар в Калифорнии за сутки охватил 21 тысячу гектаров