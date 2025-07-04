https://ria.ru/20250704/pozhar--2027184235.html

На Кубани потушили пожар в магазине салютов

На Кубани потушили пожар в магазине салютов - РИА Новости, 04.07.2025

На Кубани потушили пожар в магазине салютов

Пожар на Кубани в магазине салютов на площади 400 квадратных метров полностью потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:30:00+03:00

2025-07-04T14:30:00+03:00

2025-07-04T14:30:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноармейский район

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Пожар на Кубани в магазине салютов на площади 400 квадратных метров полностью потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. Ранее 4 июля спасатели сообщили о возгорании в магазине салютов в Красноармейском районе на Кубани, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. "В 12.16 ликвидация открытого горения. В 13.38 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 17 человек личного состава и 5 единиц техники, добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html

https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026417098.html

красноармейский район

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейский район, россия, происшествия