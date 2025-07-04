https://ria.ru/20250704/pozhar--2027184235.html
На Кубани потушили пожар в магазине салютов
На Кубани потушили пожар в магазине салютов - РИА Новости, 04.07.2025
На Кубани потушили пожар в магазине салютов
Пожар на Кубани в магазине салютов на площади 400 квадратных метров полностью потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:30:00+03:00
2025-07-04T14:30:00+03:00
2025-07-04T14:30:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноармейский район
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Пожар на Кубани в магазине салютов на площади 400 квадратных метров полностью потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. Ранее 4 июля спасатели сообщили о возгорании в магазине салютов в Красноармейском районе на Кубани, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. "В 12.16 ликвидация открытого горения. В 13.38 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 17 человек личного состава и 5 единиц техники, добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html
https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026417098.html
красноармейский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейский район, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноармейский район, Россия, Происшествия
На Кубани потушили пожар в магазине салютов
Пожар на Кубани в магазине салютов на площади 400 квадратных метров потушили