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В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме - РИА Новости, 04.07.2025
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13:50 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/pozhar--2027170285.html
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме - РИА Новости, 04.07.2025
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме
Пожар в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской, локализован на площади 160 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:50:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской, локализован на площади 160 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. "…13.05 мск пожар локализован", - говорится в сообщении. В пятницу днем сообщалось, что в Ростове сотрудники МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу. Загорелся частный дом на улице Полтавской, в котором никто не жил. По оперативным данным, площадь пожара 160 квадратных метров. Тушение пожара осложняла плотная застройка, и главные усилия огнеборцев были направлены на защиту соседних домов, уточняли в ведомстве. В ликвидации пожара задействованы 52 человека, привлечено 16 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме

Пожар в Ростове-на-Дону в доме локализовали на площади 160 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской, локализован на площади 160 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
"…13.05 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.
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В пятницу днем сообщалось, что в Ростове сотрудники МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу. Загорелся частный дом на улице Полтавской, в котором никто не жил. По оперативным данным, площадь пожара 160 квадратных метров.
Тушение пожара осложняла плотная застройка, и главные усилия огнеборцев были направлены на защиту соседних домов, уточняли в ведомстве.
В ликвидации пожара задействованы 52 человека, привлечено 16 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
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ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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