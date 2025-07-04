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В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме - РИА Новости, 04.07.2025
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме
Пожар в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской, локализован на площади 160 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:50:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской, локализован на площади 160 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. "…13.05 мск пожар локализован", - говорится в сообщении. В пятницу днем сообщалось, что в Ростове сотрудники МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу. Загорелся частный дом на улице Полтавской, в котором никто не жил. По оперативным данным, площадь пожара 160 квадратных метров. Тушение пожара осложняла плотная застройка, и главные усилия огнеборцев были направлены на защиту соседних домов, уточняли в ведомстве. В ликвидации пожара задействованы 52 человека, привлечено 16 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в частном доме
Пожар в Ростове-на-Дону в доме локализовали на площади 160 квадратных метров