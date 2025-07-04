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При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/postradavshie-2027134350.html
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 04.07.2025
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок
Женщина и ребенок пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский Белгородской области, госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:33:00+03:00
2025-07-04T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
октябрьский
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский Белгородской области, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребёнок. Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также её дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, в результате детонации в доме повреждено остекление.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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октябрьский, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Октябрьский, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок

Женщина и ребенок ранены в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский Белгородской области, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребёнок. Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также её дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, в результате детонации в доме повреждено остекление.
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Специальная военная операция на УкраинеОктябрьскийБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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