https://ria.ru/20250704/postradavshie-2027134350.html

При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок

При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 04.07.2025

При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок

Женщина и ребенок пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский Белгородской области, госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:33:00+03:00

2025-07-04T11:33:00+03:00

2025-07-04T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

октябрьский

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский Белгородской области, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребёнок. Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также её дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, в результате детонации в доме повреждено остекление.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

октябрьский

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

октябрьский, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия