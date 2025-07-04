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При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 04.07.2025
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок
Женщина и ребенок пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский Белгородской области, госпитализация не потребовалась,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:33:00+03:00
2025-07-04T11:33:00+03:00
2025-07-04T11:33:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский Белгородской области, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребёнок. Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также её дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, в результате детонации в доме повреждено остекление.
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При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и ребенок
Женщина и ребенок ранены в Белгородской области после атаки дрона ВСУ