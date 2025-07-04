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Появились подробности о пострадавших после нападения в больнице в Иркутске
Появились подробности о пострадавших после нападения в больнице в Иркутске - РИА Новости, 04.07.2025
Появились подробности о пострадавших после нападения в больнице в Иркутске
Сотрудники больницы, на которых напал пациент с ножом, переведены из реанимации в обычную палату, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:17:00+03:00
2025-07-04T09:17:00+03:00
2025-07-04T09:17:00+03:00
игорь кобзев
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники больницы, на которых напал пациент с ножом, переведены из реанимации в обычную палату, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. Утром в четверг в Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина в больнице №8 напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее нападавший проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере. В четверг женщин прооперировали, они находились в реанимации. "Заместителя главного врача и секретаря городской клинической больницы №8 перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что у пострадавших стресс и им нужна поддержка, чтобы помочь вернуться к обычной жизни. Задержанному 59-летнему иркутянину предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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игорь кобзев, иркутск, происшествия
Игорь Кобзев, Иркутск, Происшествия
Появились подробности о пострадавших после нападения в больнице в Иркутске
Пострадавших в Иркутске от нападения пациента с ножом перевели в обычную палату