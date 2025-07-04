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В Сергиевом Посаде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

В Сергиевом Посаде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

В Сергиевом Посаде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Состояние двух пострадавших в результате атаке БПЛА в Сергиевом Посаде стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает, глава городского округа Оксана... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:42:00+03:00

2025-07-04T15:42:00+03:00

2025-07-04T15:42:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Состояние двух пострадавших в результате атаке БПЛА в Сергиевом Посаде стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает, глава городского округа Оксана Ероханова. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека. "Навестила пострадавших в результате ЧП, находящихся под чутким наблюдением врачей в Сергиево-Посадской больнице. Оба мужчины в сознании. Состояние стабильное. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Медики оперативно сделали всё необходимое", - написала Ероханова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250704/azov-2027114726.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, андрей воробьев