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В Сергиевом Посаде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
В Сергиевом Посаде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Сергиевом Посаде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Состояние двух пострадавших в результате атаке БПЛА в Сергиевом Посаде стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает, глава городского округа Оксана... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:42:00+03:00
2025-07-04T15:42:00+03:00
2025-07-04T15:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Состояние двух пострадавших в результате атаке БПЛА в Сергиевом Посаде стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает, глава городского округа Оксана Ероханова. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека. "Навестила пострадавших в результате ЧП, находящихся под чутким наблюдением врачей в Сергиево-Посадской больнице. Оба мужчины в сознании. Состояние стабильное. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Медики оперативно сделали всё необходимое", - написала Ероханова в своем Telegram-канале.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Андрей Воробьев
В Сергиевом Посаде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Ероханова: состояние пострадавших при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде стабильное